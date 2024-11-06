Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2024 τόσο οι νέες αιτήσεις όσο και οι επιτυχείς ρυθμίσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2023.

Αναλυτικά, άνοδο 52,48% σημείωσαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών τον φετινό Οκτώβριο που διαμορφώθηκαν σε 1.845 αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ από 1.210 ρυθμίσεις αρχικών οφειλών 438 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023.

Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν 5.771 νέες αιτήσεις από 3.821 τον Οκτώβριο του 2023 (+51,03%) και έγιναν οριστικές υποβολές 3.493 αιτήσεων από 2.237 το ίδιο διάστημα πέρυσι (+56,15%).

Έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων διαμορφώνεται σε 25.551, με τη συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών να ανέρχεται στα 8,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία αύξηση 154,92% από τον Οκτώβριο του 2023 όταν οι συνολικές ρυθμίσεις ανέρχονταν σε 10.023. Σημειώνεται ότι και η συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών καταγράφει επίσης άνοδο 129,73% από το ίδιο διάστημα του περασμένου έτους (3,7 δισ. ευρώ).

Επιπλέον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ενίσχυσε την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, με 1.820 ευάλωτα νοικοκυριά να επωφελούνται από ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα. Παράλληλα, 112 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Επιπρόσθετα, δημοσιεύονται στοιχεία για τις διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις: οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες πραγματοποίησαν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 307 εκατ. ευρώ για 5.328 οφειλέτες. Η πλειοψηφία αυτών των ρυθμίσεων αφορά κυρίως στεγαστικά δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

