Σε συναγερμό βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ εξετάζοντας διάφορα σενάρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Αθήνας, σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας, παρότι τα υπάρχοντα αποθέματα στους ταμιευτήρες επαρκούν για τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προχωρήσει η προμελέτη για τη μεταφορά νερού από τους δύο ποταμούς που εκβάλλουν στη λίμνη των Κρεμαστών, αλλά και αυτή καθαυτή τη λίμνη.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η ΔΕΗ αλλά και ο όμιλος Μυτιληναίου και άλλους, για την κατασκευή και λειτουργία 3 ή 4 μονάδων αφαλάτωσης δεδομένου ότι η αφαλάτωση απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μία μονάδα αφαλάτωσης, εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις με την ΔΕΗ, μπορεί να γίνει στην περιοχή του Λαυρίου.

Οι άλλες δύο ή τρεις στην πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου και κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς νερού από το Μόρνο στην Αθήνα.

Αρμόδιοι παράγοντες της ΕΥΔΑΠ δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το κόστος του νερού από αφαλάτωση είναι σημαντικό και φτάνει το 1 ευρώ το κυβικό, ενώ σήμερα η ΕΥΔΑΠ χρεώνει το κυβικό κατά 0,35 λεπτά.

Σε κάθε περίπτωση και οι δύο λύσεις είναι σχετικά χρονοβόρες και θα πάρουν τουλάχιστον μία τριετία μέχρι να λειτουργήσουν.

Οι ίδιοι παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τόνιζαν ότι η πιο γρήγορη και πιο συμφέρουσα λύση με χαμηλό κόστος είναι η μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών, η οποία μπορεί να έχει αποτελέσματα και να ενισχύσει το δίκτυο σε χρόνο νωρίτερο και από τα τρία χρόνια, εάν δεν υπάρξουν βέβαια προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για περιβαλλοντικούς ή άλλους λόγους με συνέπεια να καθυστερήσει το έργο.

Το έργο είναι σχετικά εύκολο και θα χρειαστεί βέβαια να γίνει διάνοιξη σηράγγων για τη διέλευση του αγωγού, όμως κάτι αντίστοιχο έχει γίνει στο παρελθόν με τη μεταφορά νερού από το φράγμα του Εύηνου στο δίκτυο του Μόρνου.

Το αρχικό σενάριο προβλέπει να διασυνδεθούν με το δίκτυο του Μόρνου δύο παραπόταμοι του Αχελώου που εκβάλλουν στη λίμνη Κρεμαστών.

Σύμφωνα με παράγοντες της ΕΥΔΑΠ εξετάζονται όλες οι δυνατές λύσεις για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα στην υδροδότηση της πρωτεύουσας.

Τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.