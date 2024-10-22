Λαγκάρντ: Να μας επισκεφθεί στα γραφεία μας ο Τραμπ να δει αν είναι εύκολη η δουλειά μας

Να επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του Αμερικανού ομολόγου της, του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, προέτρεψε η Κριστίν Λαγκάρντ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κι αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένως τον Τζερόμ Πάουελ.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, η επικεφαλής της ΕΚΤ σχολίασε δυο από τα θέματα για τα οποία ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος και νυν υποψήφιος πετάει τις βολές του, υπερασπιζόμενη αφενός τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής και αφετέρου τη σημασία του παγκόσμιου εμπορίου.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ευαισθησία που έχουν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στην κριτική από πολιτικούς, αλλά και όσον αφορά την άποψη του υποψήφιου για την προεδρία ότι ο καθορισμός των επιτοκίων είναι μια εύκολη υπόθεση - η Λαγκάρντ επέμεινε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

“Ας έρθει να μας επισκεφθεί” είπε την Τρίτη από την Ουάσιγκτον. “Υπάρχουν χιλιάδες σκληρά εργαζόμενοι - οικονομολόγοι, νομικοί, επιστήμονες στην πληροφορική - και σας διαβεβαιώ ότι όλοι εργάζονται πολύ σκληρά κάθε μέρα και όχι μόνο μια φορά τον μήνα”

Η Λαγκάρντ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μόλις δύο εβδομάδες πριν από την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ, η οποία κορυφώνεται στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, όταν ρωτήθηκε από το Bloomberg τις προηγούμενες μέρες για το αν θα επιδιώξει να απομακρύνει τον Πάουελ, απέφυγε να απαντήσει και δήλωσε πως ο πρόεδρος της Fed έχει «τη σπουδαιότερη δουλειά στην κυβέρνηση. Εμφανίζεται στο γραφείο μια φορά τον μήνα και λεει «ας ρίξουμε ένα νόμισμα» και όλοι μιλούν για εκείνον σαν να είναι θεός».

Η Λαγκάρντ τόνισε πως το δικό της προσωπικό είναι υποδειγματικό στην υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

«Είναι εξαιρετικά ευσυνείδητοι και αποφασισμένοι να κάνουν πραγματικά την καλύτερη δυνατή δουλειά για να εφαρμόσουν τη σωστή νομισματική πολιτική και να διασφαλίσουν αυτό που είναι το κοινό μας αγαθό, δηλαδή το νόμισμά μας», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Υπερασπιζόμαστε το ευρώ και αγωνιζόμαστε για το ευρώ, όπως ακριβώς η Fed υπερασπίζεται το δολάριο, είμαι σίγουρη - δεν θέλω να μιλήσω για τον Τζέι Πάουελ, αλλά είμαι σίγουρη ότι έτσι βλέπει τη δουλειά του».

Η Λαγκάρντ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην πολιτική ως υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας το 2005, τάχθηκε κατά της θέσης του Τραμπ η οποία υποστηρίζει τους δασμούς.

«Το δίκαιο εμπόριο αποτελεί βασικό κλειδί για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία, την παραγωγικότητα», είπε. «Θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να πετάξουμε, διότι σε κάθε χρονική περίοδο όπου αυτή η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ευημερούσαν ήταν περίοδος εμπορίου, όχι περίοδος του 'θα αποσυρθώ πίσω από τα όριά μου και θα παίξω στην έδρα μου'. Όχι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έχει δεσμευτεί να επιβάλει δασμούς επί των αγαθών ύψους 60% στην Κίνα και έως 20% σε όλους τους άλλους. Τα μέτρα αυτά, αν εφαρμοστούν, εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο εμπορικό σοκ από την εποχή του νόμου Smoot-Hawley που βάθυνε τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

