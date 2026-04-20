Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν δεν έχουν φτάσει ακόμα σε επίπεδα που να αντιστοιχούν στο δυσμενές σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες προτού καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τη νομισματική του πολιτική, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω του πολέμου, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δηλώνουν μέχρι στιγμής ότι δεν έχουν στα χέρια τους αδιάψευστα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό οδηγεί σε δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αύξηση των επιτοκίων.

Τα σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ, που έρχονται λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της 30ής Απριλίου, πιθανότατα θα ενισχύσουν τις εκτιμήσεις των αγορών ότι, ακόμη κι αν καταστεί αναγκαία μια αύξηση των επιτοκίων, ο Απρίλιος είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια κίνηση.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται σε βαθμό που να μας ωθούν ξεκάθαρα στο δυσμενές σενάριό μας», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

«Αυτή... η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και το εύρος της μετακύλισης στις τιμές συνηγορεί υπέρ της συλλογής περισσότερων πληροφοριών πριν καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα για τη νομισματική μας πολιτική», πρόσθεσε.

Παρόλο που οι τιμές spot και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο είναι υψηλότερα από ό,τι υπέθετε η τράπεζα στις βασικές της προβλέψεις, οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλότερες, εν μέρει επειδή ορισμένοι Ασιάτες αγοραστές αερίου στρέφονται στον άνθρακα, συμπλήρωσε η Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει πλέον δύο αντίρροπες δυνάμεις. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θυμούνται έντονα το πληθωριστικό σοκ του 2022, επομένως ενδέχεται να αρχίσουν να προσαρμόζουν τα αιτήματα για μισθούς και τιμές πιο γρήγορα λόγω του «φαινομένου μνήμης» από το προηγούμενο σοκ. Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν επίσης το διαθέσιμο εισόδημα, περιορίζοντας τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα – τόσο παγκοσμίως όσο και στη ζώνη του ευρώ. «Όμως, οι τοπικές εντάσεις είναι ορατές: οι τιμές των καυσίμων αεριωθουμένων έχουν περίπου διπλασιαστεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης και έχει επιβληθεί δελτίο καυσίμων σε ορισμένα αεροδρόμια από τις αρχές Απριλίου», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.