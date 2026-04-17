Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης και να ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από τις ήδη αυξημένες προβλέψεις, γεγονός που απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παραμείνει σε επιφυλακή, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde).

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ συζητούν αν θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το σοκ στις τιμές ενέργειας να προκαλέσει έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού, ωστόσο τα σήματα δείχνουν ότι προς το παρόν δεν θεωρείται επείγουσα μια τέτοια κίνηση.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει τις προοπτικές σημαντικά πιο αβέβαιες, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε στην Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή του ΔΝΤ.

«Θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δηλώσεις της μετά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της τράπεζας. Οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Απρίλιο, αλλά εξακολουθούν να αναμένουν μια κίνηση στα μέσα του έτους, ενώ μια δεύτερη αύξηση προς το τέλος του έτους θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη δέχεται επίσης πιέσεις από τις αυστηρότερες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, τις εμπορικές τριβές και άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, δεν έδωσε νέα σήματα σχετικά με τη νομισματική πολιτική, επαναλαμβάνοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά και βασίζονται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς προκαθορισμένη πορεία.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και τα δεδομένα που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο του πολέμου στις προοπτικές του πληθωρισμού», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

