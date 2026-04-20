ΤτΕ: Πρόταση για τον επαναδιορισμό του Γ. Στουρνάρα ως Διοικητή

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, ενόψει της λήξης της θητείας του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στις 26 Ιουνίου 2026, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας, τον επαναδιορισμό του κ. Γιάννη Στουρνάρα ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

