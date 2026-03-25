Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της ένα φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, μέτρα που θα προσαρμοστούν ανάλογα με την έκταση και τη διάρκειά του, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ δεν θα «παραλύσει από δισταγμό» και έχει στη διάθεσή της ένα «διαβαθμισμένο φάσμα επιλογών αντίδρασης» σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, δήλωσε η ίδια, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι οι επιλογές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

