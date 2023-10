Λαγκάρντ: Η Αθήνα μεταμορφώθηκε, ο ελληνικός λαός προσπάθησε και κατάφερε να ανακάμψει η χώρα - Βίντεο

Επαίνους στους Έλληνες για την ανάκαμψη της Ελλάδας επεφύλαξε Κριστίν Λαγκάρντ σε tweet της μέσω του οποίου ευχαρίστησε τον Γιάννη Στουρνάρα για την φιλοξενία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα, σήμερα Τετάρτη και αύριο.



«H Αθήνα άλλαξε σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια, είναι ζωντανή, γεμάτη ενέργεια, και δείχνει ότι μια κατάσταση μπορεί να ‘’γυρίσει’’. Και σαφώς ο ελληνικός λαός έχει κάνει μεγάλες και πολύ - πολύ ικανοποιητικές προσπάθειες για να ανακάμψει η χώρα, όπως έχει γίνει» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ παραχώρησε συνέντευξη στη Σία Κοσιώνη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ελλάδα με αφορμή τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ, την οποία θα παρακολουθήσουμε απόψε, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 19.50.



Δείτε το βίντεο της Κριστίν Λαγκάρντ

🇬🇷🇪🇺 Hello from Athens!



I'm here for the external @ecb Governing Council meeting tomorrow and Thursday.



Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome! pic.twitter.com/ypANupZMt4