Κυρ. Πιερρακάκης: Για δεύτερη φορά πρόεδρος του Global Strategy Group του ΟΟΣΑ

Στον ΟΟΣΑ μεταβαίνει ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να προεδρεύσει στη διήμερη Σύνοδο Παγκόσμιας Στρατηγικής, που θα διεξαχθεί στην έδρα του Οργανισμού, στο Παρίσι, στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη δεύτερη Σύνοδο της οποίας προεδρεύει μετά το 2021, οπότε είχε συμμετάσχει με την ιδιότητα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θέμα της φετινής Συνόδου είναι «Το Μέλλον της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)» και οι εργασίες της θα εστιαστούν στις ραγδαίες αλλαγές που οι τεχνολογίες της ΤΝ επιφέρουν στις οικονομίες και κοινωνίες, αναζητώντας στρατηγικές συγκλίσεις στην παγκόσμια διακυβέρνηση της ΤΝ, καθώς επίσης και στον ρόλο του ΟΟΣΑ σε αυτό το πολυμερές οικοσύστημα.

Η Σύνοδος Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ -«Ομάδα Παγκόσμιας Στρατηγικής» όπως είναι γνωστή στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τις επίσημες υπουργικές συνόδους- είναι η ετήσια κεντρική διοργάνωση του Οργανισμού, στην οποία τα 38 κράτη-μέλη του (και η Ευρωπαϊκή Ένωση), σε επίπεδο πρέσβεων και υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων, με όλη την ηγεσία του, συζητούν σε ανεπίσημο πλαίσιο (κανόνας Chatham House), επί διήμερο, τις παγκόσμιες προκλήσεις και διλήμματα στρατηγικής του ΟΟΣΑ.

Η φετινή ελληνική προεδρία, για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι έργο του δραστήριου πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου. Η υπό ελληνική προεδρία διοργάνωση της περυσινής Συνόδου Παγκόσμιας Στρατηγικής, τον Δεκέμβριο του 2023, εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες, με κυριότερη την υιοθέτηση, για πρώτη φορά, μεθοδολογίας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight) στη βάση τεσσάρων σεναρίων. Η εξαιρετικά επιτυχημένη διεξαγωγή της Συνόδου του 2023 οδήγησε τα 38 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ να ανανεώσουν ομόφωνα την εντολή στην Ελλάδα να διοργανώσει και τη Σύνοδο Παγκόσμιας Στρατηγικής του 2024.

Για τη φετινή Σύνοδο, η Ελλάδα προσκάλεσε τον Καναδά να συμμετάσχει ως ισότιμη συμπροεδρεύουσα χώρα, δεδομένου του σημαντικού ρόλου της στις τεχνολογίες της ΤΝ, ιδρυτικού μέλους της Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Global Partnership on AI).

Επιπλέον, στη φετινή Σύνοδο θα συμμετάσχει αριθμός ρεκόρ 50 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Οργανισού, 8 υποψήφιες προς ένταξη στον ΟΟΣΑ χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Περού, Ινδονησία, Ταϊλάνδη), καθώς και όλες οι χώρες-μέλη του Global Partnership on AI (GPAI), δηλαδή επιπλέον Ινδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σενεγάλη.

Η φετινή Σύνοδος χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους «ιστορικής σημασίας» για τον ΟΟΣΑ, και όχι μόνο λόγω των 50 συμμετεχουσών χωρών. Τον περασμένο Ιούλιο επικυρώθηκε η «ολοκληρωμένη σύμπραξη» του ΟΟΣΑ με το GPAI, που καθιστά τον ΟΟΣΑ «κεντρικό παίκτη» στην παγκόσμια διακυβέρνηση της ΤΝ. Αυτή η Σύνοδος συμπίπτει, επίσης, με μία περίοδο μεγάλης εξωστρέφειας του Οργανισμού, με 8 υποψήφια μέλη προς ένταξη, 3 εκ των οποίων (Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία) αναμένεται να ενταχθούν το 2026. Σημειώνεται ότι από το Μάρτιο 2024 η Ελλάδα κατέχει πλέον και την προεδρία της Ομάδας Φίλων Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΟΟΣΑ, μετά την εκλογή του πρέσβη Παγουλάτου σε αυτήν τη θέση.

Η φετινή Σύνοδος επισφραγίζει μία περίοδο μεγάλου δυναμισμού του ΟΟΣΑ στο διεθνές στερέωμα, αλλά και μεγάλου δυναμισμού της Ελλάδας σε αυτόν, με δύο ταυτόχρονες σημαντικές προεδρίες.

Ο κ. Πιερρακάκης, ως πρόεδρος της Συνόδου, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία υιοθέτησης διεθνών κανόνων για την ανάπτυξη της ΤΝ, στη βάση των αρχών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, με την ιδιότητα του υπουργού Παιδείας, θα εστιάσει στο είδος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που προετοιμάζει τις νέες γενιές για έναν απαιτητικό κόσμο προηγμένων τεχνολογιών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμα, ορισμένες πρωτοποριακές ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι παρούσες στις εργασίες τις Συνόδου, και στην επιχειρηματική ημερίδα που θα προηγηθεί τη Δευτέρα 14/10.

Στην ελληνική αποστολή στον ΟΟΣΑ, πέραν του κ. Πιερρακάκη, μετέχουν, επίσης, ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.