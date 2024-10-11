Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική οικονομία επέστρεψε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης τον Αύγουστο μετά από δύο μήνες στασιμότητας, σε μια θετική είδηση ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού στις 30 Οκτωβρίου.

Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS) ανακοίνωσε πως η οικονομία έτρεξε με ρυθμό ανάπτυξης 0,2%, μετά από το 0% του Ιουλίου και του Ιουνίου. Το ποσοστό αυτό συμπίπτει με τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων.

Η διευθύντρια οικονομικών στατιστικών του ONS Λιζ ΜακΚίον δήλωσε πως όλοι οι μεγάλοι επιμέρους τομείς της οικονομίας ενισχύθηκαν τον Αύγουστο, αλλά ευρύτερη εικόνα είναι μίας ασθενούς ανάπτυξης τους τελευταίους μήνες σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει υποσχεθεί πως θα παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα επανεκκινήσει την οικονομική ανάπτυξη, αν και θα περιλαμβάνει «επώδυνα μέτρα».

Πηγή: skai.gr

