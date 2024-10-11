Ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), οι οποίες δίνουν μπόνους ύψους και δόμησης στα κτίρια.

Η συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέληξε στην πρόταση ότι έως 21 Οκτωβρίου, το ΣτΕ θα δέχεται υπομνήματα.

Η δίκη αφορά τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό που ψηφίστηκε το 2012 και δίνεται η δυνατότητα bonus τετραγωνικών σε ιδιοκτήτες και εργολάβους που

κατασκευάζουν νέα κτίρια με βιοκλιματικά κριτήρια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόθεση της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι να ληφθεί η απόφαση εντός του επόμενου τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά των διατάξεων του νέου Οικοδομικού Κανονισμού έχουν ταχθεί δήμοι, ενώ υπέρ είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος, κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

