Αύξηση 2,9% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο εφέτος και ανήλθε σε 32.208.347 χιλ. ευρώ, έναντι των 31.307.686 χιλ. ευρώ τον Αύγουστο 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (27,7%) και τη μικρότερη αύξηση οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (1,1%). Ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (4,4%).

