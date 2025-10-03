Ξεπέρασαν τα 160 δισ. ευρώ σε φόρους και εισφορές - Η ακτινογραφία των χρεών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

4,55 δισ. ευρώ ήταν τα «καθαρά» χρέη που είχαν προστεθεί στα βιβλία της ΑΑΔΕ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, φτάνοντας συνολικά στα 111,8 δισ. ευρώ.

11,98 δισ. ευρώ ήταν η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 7,42 δισ. ευρώ ήταν οι εισπράξεις και οι διαγραφές.



Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση που βρίσκεται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, από τα 110,6 δισ. ευρώ:

Το 61% (52,1 δισ. ευρώ) είναι φορολογικές οφειλές

Το 28,6% είναι πρόστιμα (24,4 δισ. ευρώ)

Το 10,45% (8,9 δισ. ευρώ) είναι μη φορολογικές οφειλές όπως δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμοί

Οι 2 τελευταίες κατηγορίες παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό είσπραξης από αυτή των φορολογικών οφειλών



26,35 δισ. ευρώ, περίπου δηλαδή το ένα τέταρτο των οφειλόμενων θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης



Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 50,2 δισ ευρώ των οφειλών προς το ΚΕΑΟ – αυξημένα κατά 1,72 δισ. ευρώ από πέρυσι - τότε τα συνολικά χρέη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 160 δισ. ευρώ.



Κόντρα σε ότι συνέβαινε τα προηγούμενα τρίμηνα, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι μαζί με τα χρωστούμενα στην εφορία αυξάνονται και οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Το σύνολο τους ανέρχεται σε 4 εκατ, 172.263 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. Η αύξηση των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στις πολύ μικρές κατηγορίες χρεών με εξαίρεση την κατηγορία των οφειλών έως 50 ευρώ όπου οι οφειλέτες μειώνονται.



Όπως σημειώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην έκθεση του, το πλήθος οφειλετών με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1/8/2025 αυξήθηκε κατά 85.191 οφειλέτες σε σχέση με το αντίστοιχο την 1/7/2025 λόγω της σημαντικής αύξησης του πλήθους που προέρχεται από οφειλές στο εισόδημα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μη παράταση του χρόνου εξόφλησης της 1ης δόσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί το 2024.



ΧΡΕΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 2024 ΔΙΑΦΟΡΑ 2023

<50€ 789.912 -31.034

50€-500€ 1.405.159 +147.692

500€-10.000€ 1.421.810 +28.882

10.000€-100.000€ 326.328 +22.421

100.000€-1εκατ€ 48.639 +3.843

>1εκατ€ 9.946 +459



Αυτός ο μικρός αριθμός των 9.946 οφειλετών (ούτε το 2,5% του συνόλου) χρωστά περίπου 85,3 δισ ευρώ, περίπου δηλαδή το 76,3% των συνολικών οφειλών προς την εφορία. Οι οποίοι μάλιστα αβγάτισαν και τις οφειλές τους κατά 2,76 δισ ευρώ σχεδόν.



Στον αντίποδα το 90,4% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ, όμως το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, 3,76 δισ. ευρώ, είναι μόλις το 3,5% των συνολικών οφειλών.



Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ..ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου. Κι όπως μπορεί να υποψιαστεί κάποιος η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οφειλών έως 10.000 ευρώ (87,6%) προέρχεται από φυσικά πρόσωπα (το ποσοστό ανεβαίνει στο 98% για οφειλές έως 50 ευρώ) και η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων οφειλών άνω του 1 εκατ. ευρώ (69,8%) προέρχεται από τις επιχειρήσεις.



Είναι ατυχές το γεγονός ότι από όλα αυτά τα χρέη μόλις το 3,87%, περίπου δηλαδή 3,3 δισ. ευρώ βρίσκεται σε ρύθμιση.

Το 15,9% των ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων αφορά χρέη από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ, που είναι και η κατηγορία με τις πιο πολλές ρυθμίσεις.

Ως προς τις επιχειρήσεις, το 21,5% των ρυθμισμένων οφειλών αφορά χρέη από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

