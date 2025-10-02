Με οριακή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν όλα τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη, εν μέσω θετικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν, της Viohalco, του ΟΠΑΠ και της Optima.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.057,26 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.069,57 μονάδες (+0,64%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 195,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.303.954 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,91%), της Viohalco (+3,36%), του ΟΠΑΠ (+2,74%) και της Optima Bank (+2,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,57%), της Coca Cola HBC (-2,16%), του ΟΤΕ (-1,66%) και της Πειραιώς (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 8.859.890 και 8.677.757 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,59 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 54 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης (+4,46%) και Εκτέρ (+4,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-9,91%) και Optronics (-9,42%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,8400 +1,38%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0000 αμετάβλητη

METLEN:48,0000 +1,39%

OPTIMA:8,6000 +2,38%

ΤΙΤΑΝ: 35,9000 +3,91%

ALPHA BANK: 3,6660 -0,03%

AEGEAN AIRLINES: 13,3600 +0,30%

VIOHALCO: 7,6900 +3,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,4200 -0,80%

ΔΑΑ:10,1400 -0,88%

ΔΕΗ: 14,2400 -1,11%

COCA COLA HBC:38,9000 -2,16%

ΕΛΠΕ: 8,3400 -1,07%

ELVALHALCOR: 2,9100 +0,17%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7950 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 6,6400 +0,61%

EUROBANK: 3,4050 +1,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7600 +0,26%

MOTOR OIL: 25,4600 -0,62%

JUMBO: 29,3200 -0,61%

ΟΛΠ:43,6000 -2,57%

ΟΠΑΠ: 20,2400 +2,74%

ΟΤΕ: 15,9600 -1,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3400 -1,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0800 +1,40%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

