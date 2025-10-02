Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, από το υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα Υπουργική Απόφαση 70966/2025 με την οποία θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο και αυστηρό πλαίσιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022.

Το νέο πλαίσιο εισάγει ετήσιες υποχρεώσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων, τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους και σαφείς κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι ενισχυθείσες επιχειρήσεις τηρούν μακροχρόνιες δεσμεύσεις, όπως η διατήρηση θέσεων εργασίας, ο μηχανικός εξοπλισμός και η οικονομική διαφάνεια.

Με το νέο πλαίσιο, σηματοδοτείται το πέρασμα σε μια πιο διαφανή και αυστηρή εποπτεία των επενδύσεων που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις.

Η ηλεκτρονική διαδικασία στοχεύει στη μείωση γραφειοκρατίας και στην άμεση επαλήθευση στοιχείων, ενώ η καθιέρωση ετήσιων ελέγχων λειτουργεί ως εγγύηση για τη σωστή αξιοποίηση των ενισχύσεων.

Βασικά σημεία της απόφασης

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση των όρων υπαγωγής. Η διάρκεια των υποχρεώσεων ποικίλει από 3 έως 7 έτη, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον νόμο στον οποίο υπήχθη η επένδυση.

Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η περίοδος παρακολούθησης παρατείνεται.

Υποβολή στοιχείων

Ηλεκτρονική καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή στο ΠΣΚΕ-Επ, ανάλογα με τον νόμο.

Τα στοιχεία πρέπει να κατατίθενται κάθε χρόνο, εντός δύο μηνών από την επέτειο ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Επιχειρήσεις που στο παρελθόν υπέβαλαν έντυπα στοιχεία, οφείλουν να τα επανακαταθέσουν ηλεκτρονικά.

Ετήσιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι

Για επενδύσεις του ν. 4887/2022 ελέγχεται τουλάχιστον το 20% των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Για τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, το ποσοστό ελέγχου ανέρχεται σε 10%.

Οι έλεγχοι ξεκινούν διοικητικά (με βάση τα στοιχεία του φακέλου), αλλά αν προκύψουν ενδείξεις παραβάσεων, μπορεί να ακολουθήσει επιτόπιος έλεγχος.

Τι ελέγχεται

Νομική υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης.

Διατήρηση του μεγέθους (μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή).

Θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).

Οικονομικά στοιχεία, όπως η απεικόνιση της ενίσχυσης και η μη μεταβίβαση ενισχυθέντων παγίων.

Στοιχεία λειτουργίας και δυναμικότητας.

Τήρηση ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.

Κυρώσεις

Η μη έγκαιρη ή ανακριβής υποβολή στοιχείων επισύρει:

Για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011: πρόστιμα βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων, ανά έτος μη συμμόρφωσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 4399/2016 και 4887/2022: κύρωση 0,5% επί της εγκεκριμένης ενίσχυσης για κάθε έτος μη τήρησης.

Τα πρόστιμα εισπράττονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

