Φόρος «αδράνειας» ή φόρος κλειστών ακινήτων - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για όσους κρατούν κλειστά τα διαμερίσματά τους και από πού «αντλεί» έμπνευση

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αν τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν είναι ακριβή (700.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα είναι κλειστά σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ επί συνόλου 3,95 εκατ. συνολικών κατοικιών σύμφωνα με την Eurostat), τότε το 18% των κατοικιών στη χώρα μας είναι κλειστό. Αν επικεντρωθούμε στην Αττική όπου σύμφωνα με το δίκτυο E-real Estates ως κενά έχουν δηλωθεί 526.000, αυτό σημαίνει ότι 1 στα 4 σπίτια είναι κλειστό. Εικόνα σοκαριστική που υποχρεώνει τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει λόγο για ανάγκη ενός σοκ προσφοράς. Σύμφωνα με τους ειδικούς το ποσοστό κενών κατοικιών δεν πρέπει να ξεπερνά το 5-7% επί του συνόλου.

Κι επειδή το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί άμεσα ή μόνο με την ανέγερση νέων κτιρίων – πόσο μάλλον όταν κι αυτή η οικοδομική δραστηριότητα μειώνεται – στην κυβέρνηση αναζητούν τρόπους ώστε να πέσουν άμεσα στην αγορά όσο γίνεται περισσότερα από τα κενά σπίτια. Ήδη έχουν αναληφθεί κάμποσες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι αρκετές κι εσχάτως από πολλά χείλη ακούγονται δύο λέξεις: Φόρος Αδράνειας ή αλλιώς Φόρος Κλειστών Ακινήτων.

Ένα τέλος που θα κάνει μη συμφέρουσα τη διατήρηση ενός ακινήτου κενού ως αντικίνητρο στον ιδιοκτήτη να κρατά εκτός αγοράς το ακίνητο του.



Μια ιδέα που δεν προϊόν παρθενογένεσης αλλά η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα αρκετών χωρών παγκοσμίως που εφάρμοσαν το μέτρο και κάποιες από αυτές με πολύ καλά μάλιστα αποτελέσματα.

ΓΑΛΛΙΑ

Από το 1999 που εφάρμοσε το μέτρο για πρώτη φορά, τα κενά σπίτια μειώθηκαν στη Γαλλία κατά 13% σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Όποιος διατηρεί το ακίνητο του κενό για περισσότερο από 1 χρόνο σε περιοχή με περισσότερους από 50.000 κατοίκους και σημαντική ανισότητα στην προσφορά και τη ζήτηση τότε επιβαρύνεται με φόρο 17% επί της αξίας ενοικίασης για τον πρώτο χρόνο. Ο φόρος διπλασιάζεται στο 34% για το δεύτερο χρόνο. Αν ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερα από ένα ακίνητο κλειστά, πληρώνει το φόρο για κάθε ένα από αυτά.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στην Αυστρία εφαρμόζεται σε 4 κρατίδια ο περίφημος Leerstandsabgabe, δηλαδή ο φόρος κενής θέσης, ο οποίος είναι μηνιαίος, υπολογίζεται ανάλογα με την επιφάνεια και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή:

Στυρία : 10€/τ.μ

Σάλτσμπουργκ : 10-20€/τ.μ. ανάλογα με την παλαιότητα

Τιρόλο : 10-25€/τ.μ ανάλογα με την τοποθεσία

Φόραρλμπεργκ : 8,25-18,5€/τ.μ. ανάλογα με το ποσοστό των κενών κατοικιών

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Άρχισε να εφαρμόζεται το 2023 και είναι ετήσιος. Πληρώνεται κάθε 1η Νοεμβρίου από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διέθεσαν προς ενοικίαση το ακίνητο τους για λιγότερο από 1 μήνα το προηγούμενο 12μηνο.

Το 2024 το πρόστιμο ήταν 5 φορές ο «Ιρλανδικός ΕΝΦΙΑ». Φέτος θα ανέβει στο 7πλάσιο.

Επιβάλλονται προσαυξήσεις για καθυστερήσεις στην πληρωμή.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στη χώρα έχει επιβληθεί ο νόμος της υποχρεωτικής ενοικίασης στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο μένει αναξιοποίητο για περισσότερα από 2 χρόνια

ΔΑΝΙΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Στη Δανία ο ιδιοκτήτης ακινήτου που μένει κενό για περισσότερες από 6 εβδομάδες οφείλει να το δηλώσει σε ένα ειδικό μητρώο και ο Δήμος στη συνέχεια αναλαμβάνει να του βρει ενοικιαστή.

Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και στο Άμστερνταμ για ακίνητα που μένουν κενά για περισσότερους από 6 μήνες.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Σχεδιάζεται φόρος 1,45% επί της αξίας του ακινήτου για όλες τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αν μια δευτερεύουσα κατοικία ενοικιαστεί, τότε το ενοίκιο συμψηφίζεται με το φόρο. Εξαιρείται η βραχυχρόνια μίσθωση.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Από το 2013 έχει δοθεί το δικαίωμα στους δήμους να αυξάνουν έως και 50% τον τοπικό φόρο ακίνητης περιουσίας για τα κενά σπίτια.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΙΣΡΑΗΛ

Εδώ στα ακίνητα που μένουν κενά για περισσότερους από 6 μήνες διπλασιάζεται ο Arnona , Ο Ισραηλινός δηλαδή ΕΝΦΙΑ.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Στον Καναδά από το 2022 εφαρμόζεται ο λεγόμενος φόρος ελλιπούς χρήσης του ακινήτου για σπίτια που μένουν κενά περισσότερο από 6 μήνες. Ο φόρος είναι ετήσιος, 1-5% της αξίας του ακινήτου ανάλογα με την πολιτεία.

Κάποιες Αμερικανικές πόλεις όπως η Ουάσινγκτο ή το Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια, η Σεούλ της Νότιας Κορέας, η Μπογκοτά της Κολομβίας και η Μαρικίνα στις Φιλιππίνες επιβάλλουν επίσης τον φόρο αδράνειας.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην Ισπανία, ο Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε κάτι πιο δραστικό και σχεδιάζει έναν φόρο 100% στις αγορές κατοικιών από μη Ευρωπαίους που θα τα χρησιμοποιούν ως εξοχικές κατοικίες. Μόνο το 2023 σύμφωνα με τον Ισπανό πρωθυπουργό έγινε 27.000 τέτοιες πωλήσεις.



Πηγή: skai.gr

