«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό ανέρχονται στα 1,76 δις για το 2026, ενώ το 2027 πηγαίνουν στα 2,5 δις. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση», ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τα μέτρα «αφορούν στην κλίμακα της φορολογίας, περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ωστόσο το σύνολο των μέτρων αφορούν το σύνολο του πληθυσμού.

Τόνισε ότι οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους. Οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δουν αλλαγές στις απολαβές τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Αναφερόμενος στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, μέτρο από το οποίο ωφελούνται 1.000.000 πολίτες, ανέφερε ότι θα επιτευχθεί σε βάθος διετίας. Τόνισε ότι αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Σχετικά με το μισθολόγιο των ενστόλων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα, για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ ενώ αυξάνεται και η αποζημίωση των οπλιτών.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 10%, τη δημιουργία ταμείου καινοτομίας φαρμάκων και την απαλλαγή εισοδημάτων από κληροδοτήματα. Ανακοίνωσε επίσης ότι το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ γίνεται αφορολόγητο

«Η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει προοδεύει, δεν γυρνά στο χθες, δίνει ελπίδα στους νέους και ασφάλεια σε κάθε πολίτη», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών



Το νέο φορολογικό σχήμα για την κλίμακα εισοδήματος, το οποίο παρουσιάστηκε το Σάββατο, σύμφωνα τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στοχεύει στη μείωση της φορολογίας μισθωτών και οικογενειών με παιδιά, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν μέτρα όπως:

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο απασχόλησης

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, με σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις

Μόνιμη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά από το 2027, ως στήριξη στην ελληνική περιφέρεια

Πρόσθετα μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνουν επιστροφή ενοικίου και επίδομα για συνταξιούχους

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος χωρίς ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ, καθώς, όπως είπε, μια τέτοια επιλογή θα λειτουργούσε περισσότερο υπέρ των επιχειρήσεων παρά των καταναλωτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι μισθωτοί θα διαπιστώσουν αυξήσεις ήδη από την πρώτη μισθοδοσία του 2026.

Αναλυτικά ο πίνακας των επιλέξιμων οικισμών

