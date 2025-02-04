Του Βαγγέλη Δουράκη

Έκλεισε το «παράθυρο» που έδινε το δικαίωμα μείωσης φόρου έως και 3.200 ευρώ σε όσους έκαναν δαπάνες για την ανακαίνιση της κατοικίας τους ή του επαγγελματικού τους χώρου. Η ισχύς του εν λόγω μέτρου, δεν ανανεώθηκε για το τρέχον ή τα επόμενα έτη με αποτέλεσμα να κατοχυρώσουν την έκπτωση μόνον όσοι έκαναν εργασίες εντός του 2024. Αλλά και αυτοί ακόμη δε γνώριζαν το ύψος της φοροαπαλλαγής που τους αναλογεί, καθώς η Πολιτεία δεν είχε εκδώσει τη σχετική απόφαση!

Είναι χαρακτηριστικό πως η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία και καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή, αντί να εκδοθεί στις αρχές του περασμένου έτους, υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Δεκεμβρίου, μόλις τέσσερις μέρες πριν τη λήξη του φορολογικού έτους!

Ποιοι πρόλαβαν να κερδίσουν την έκπτωση φόρου

Με άλλα λόγια, όσοι πρόλαβαν να εκτελέσουν εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου τους μέσα στο 2024 -και μόνον αυτοί- είχαν μεν δικαίωμα στην φοροαπαλλαγή, αλλά μέχρι και το τέλος του χρόνου δεν ήταν και πολύ … βέβαιοι αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να την «κερδίσουν» ολόκληρη!

Το εν λόγω μέτρο νομοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και προέβλεπε πως οι δαπάνες που θα πραγματοποιούσαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 (με όριο τις 16.000 ευρώ) οι ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών κτιρίων για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους, θα μείωναν το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών για τα επόμενα πέντε έτη.

Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποίησαν το 2024 κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2025-2029 και θα μειώνει το φόρο εισοδήματος που θα βεβαιώνεται σε βάρος του ιδιοκτήτη σε κάθε ένα από τα 5 αυτά επόμενα έτη.

Έτσι, στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποίησε δαπάνη ανακαίνισης του ακινήτου ύψους 20.000 ευρώ το 2024 το όφελος περιορίζεται στα 16.000 ευρώ, με τον φόρο του να μειώνεται για τα επόμενα πέντε έτη κατά 3.200 ευρώ.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που φορολογούμενος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 15.000 ευρώ το 2024 θα γλιτώσει φόρο ύψους 3.000 ευρώ. Κάθε χρόνο μέχρι και το 2029 θα μειώνεται ο φόρος του κατά 3.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για τις εργασίες και τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση για αμοιβές εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων από το φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη είναι τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

Ποιους «κόφτες» περιλαμβάνει η απόφαση της … τελευταίας στιγμής

Η απόφαση πάντως που εκδόθηκε στο τέλος του 2024 περιείχε και «εκπλήξεις», καθώς περιλαμβάνει παραμέτρους που «κόβουν» από το δικαίωμα στην έκπτωση αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαινίσεις κατοικιών ή γραφείων.

Συγκεκριμένα, οι «κόφτες» της κοινής απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού, Χρίστου Δήμα και του ΥΠΕΝ, Θοδωρή Σκυλακάκη είναι οι ακόλουθοι:

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος φόρου για κάθε φορολογικό έτος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως «Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από τον φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο μειώσεις, όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος». Δηλαδή, αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που του αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δε συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος, δε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ανώτατο συνολικό όριο εκπιπτόμενης δαπάνης και η έκπτωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται με βάση το ποσοστό πλήρους κυριότητας του κάθε φυσικού προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη. Με άλλα λόγια, αν το ακίνητο έχει συνιδιοκτήτες τους συζύγους έπρεπε να εκδοθούν ξεχωριστά φορολογικά στοιχεία στο όνομα καθενός από τους δύο συζύγους για να κερδίσουν τη μέγιστη δυνατή έκπτωση και όχι να εκδοθεί η απόδειξη στον ένα εκ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε τη δαπάνη έχει δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας στο κτίριο, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται ανάλογα με την αξία του δικαιώματος επί της συνολικής αξίας (αντικειμενικής) του ακινήτου. Δηλαδή για να κερδίσουν το μέγιστο της έκπτωσης που δικαιούνται τόσο ο επικαρπωτής όσο και ο ψιλός κύριος του ακινήτου, εφόσον πραγματοποίησαν και οι δύο τις δαπάνες θα έπρεπε να είχαν ζητήσει τα φορολογικά στοιχεία να είχαν εκδοθεί ξεχωριστά στο όνομα του καθενός, με τις δαπάνες αναλογικά σε κάθε έναν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.