Επιταχύνεται η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το RRF, με 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, αποτελεί κρίσιμο μοχλό φιλόδοξων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των έργων του RRF το 2024, καταγράφει ότι μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έλαβε 69 αιτήσεις πληρωμής από 25 κράτη μέλη και εκταμίευσε πάνω από 267 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 41% της διαθέσιμης χρηματοδότησης του RRF. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να εκταμιευθούν περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια RRF.

Η εφαρμογή και οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του RRF έχουν επιταχυνθεί έπειτα από ορισμένες καθυστερήσεις το 2023 που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον υψηλό πληθωρισμό, τους περιορισμούς εφοδιασμού και την ανάγκη υιοθέτησης των κεφαλαίων REPowerEU. Μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει 26 τέτοια κεφάλαια, τα οποία παρέχουν πρόσθετους πόρους για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαφοροποιούν τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και υποστηρίζουν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Από την ίδρυσή του, το RRF έχει οδηγήσει σε επενδύσεις άνω των 82 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, με την υποστήριξη του RRF, εξοικονομήθηκαν 34 εκατομμύρια μεγαβάτ ώρες κατανάλωσης ενέργειας, πάνω από 11,8 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην εκπαίδευση και κατάρτιση και 9,8 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από μέτρα προστασίας από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΕ συνέχισε να συγκεντρώνει με επιτυχία κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού, με περισσότερα από 60,2 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν εκδοθεί σε Πράσινα Ομόλογα NextGenerationEU μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, λόγω του χρονικά περιορισμένου χαρακτήρα του RRF, όλες οι προσπάθειες πρέπει να παραμείνουν εστιασμένες στην πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των σχεδίων έως το 2026. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ταχέως και πλήρως τα εθνικά τους σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Επιτροπή τα υποστηρίζει ενεργά σε αυτά προσπάθειες.

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, ενισχύει συνεχώς το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή διενήργησε 17 εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κινδύνου κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023-Αυγούστου 2024 σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης τέσσερις έλεγχοι συστημάτων εθνικών συστημάτων ελέγχου. Μέχρι το τέλος του 2023, η Επιτροπή είχε ελέγξει όλα τα κράτη-μέλη τουλάχιστον μία φορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

