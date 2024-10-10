United Group: Με επιτυχία η αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, λήξης 2026

Tην επιτυχή αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Secured Notes) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ λήξης 2026, με την εξασφάλιση νέων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η United Group, μητρική της Nova.

Επιπρόσθετα της αναχρηματοδότησης των παραπάνω ομολογιών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθεί το ανοιχτό υπόλοιπο της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility).

Σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης αυτής, η καθαρή μόχλευση θα παραμείνει αμετάβλητη στη United Group BV.

Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα έχουν κουπόνι 6,500% και έχουν λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και Β από την S&P.

O Janez Zivko, Vice President Finance της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολογιών ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική μας οικονομική στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και τη δημιουργία μιας ισχυρής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής. Η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από την σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDAal, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Επίσης, ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2024.»



Πηγή: skai.gr

