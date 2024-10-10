Οριακή επιβράδυνση καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο εφέτος στον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε 2,9% από 3% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,6% τον Σεπτέμβριο 2023.

Σημαντικές ανατιμήσεις υπήρξαν σε ένα έτος στην ενέργεια (φυσικό αέριο +20,2% και ηλεκτρισμός +11,3%), ενώ ξεχωρίζουν και αυτές σε ενοίκια κατοικιών (5,4%), πακέτο διακοπών (7,3%) και ένδυση- υπόδηση (4,4%). Στα είδη διατροφής, «πρωταθλητής» συνεχίζει να είναι το ελαιόλαδο (38,9%). Παράλληλα, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Αυγούστου, οι νέες κυριότερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε πουλερικά (2,5%), φρούτα νωπά (9,1%), λαχανικά νωπά (7,3%), πατάτες (4,2%), φυσικό αέριο (7,4%), ενοίκια (1,4%) και ηλεκτρισμό (1%).

Ειδικότερα, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2023 υπήρξαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί (1,2%), Κρέατα- γενικά (2%), Ψάρια νωπά (9,9%), Ελαιόλαδο (38,9%), Φρούτα- γενικά (7,7%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (2,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (5,6%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (6,5%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (3,4%).

Επίσης, σε: Ένδυση και υπόδηση (4,4%), Ενοίκια κατοικιών (5,4%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,1%), Ηλεκτρισμό (11,3%), Φυσικό αέριο (20,2%), Πετρέλαιο θέρμανσης (6,3%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη (3,6%), Οικιακές υπηρεσίες (4,4%), Φαρμακευτικά προϊόντα (4,9%), Ιατρικά προϊόντα (3,7%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (1,8%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (4%), Αυτοκίνητα καινούργια (2,1%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (2,9%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (3,7%).

Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (0,9%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (36,4%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (0,7%), Εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών (5,2%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (2,2%), Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες (2,1%), Εφημερίδες- βιβλία και χαρτικά είδη (3,1%), Πακέτο διακοπών (7,3%), Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (3%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3,7%), Τριτοβάθμια εκπαίδευση (5,4%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (5,7%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (5%), 'Αλλα προσωπικά είδη (8,1%), Ασφάλιστρα υγείας (14%) και Ασφάλιστρα οχημάτων (5,6%).

Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Πίτσες και πίτες (9,1%), Ζυμαρικά (5,9%), Τυριά (1,4%), Στερεά καύσιμα (2,7%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (5,5%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (3,4%), Καύσιμα και λιπαντικά (12,6%), Εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας (9,4%), Διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού (2,4%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πίτσες και πίτες, ζυμαρικά, τυριά.

1,7% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

4,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

5,9% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα στερεά καύσιμα.

3,7% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

0,6% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

1,2% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εφημερίδες- βιβλία και χαρτικά είδη, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.

3,5% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5,5% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.

3,6% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,6% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες.

1,1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024, έναντι αύξησης επίσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022. Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

