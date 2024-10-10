Ο βρετανικός κολοσσός προϊόντων υγιεινής, καλλυντικών και ειδών διατροφής Unilever ανακοίνωσε σήμερα την μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων στην Ρωσία.

Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Unilever στον όμιλο Arnest, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή καλλυντικών, ειδών νοικοκυριού και μεταλλικών συσκευασιών στην Ρωσία «περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της Unilever στην Ρωσία και τα τέσσερα εργοστάσιά της στην χώρα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χάιν Σουμάχερ.

«Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι δραστηριότητές μας στην Λευκορωσία».

Ο όμιλος Unilever βρέθηκε στο στόχαστρο του Κιέβου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αφού επέμεινε να διατηρεί τις δραστηριότητές του στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και την έξοδο των περισσότερων δυτικών επιχειρήσεων που ακολούθησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

