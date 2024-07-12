Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Nasdaq υπέστη σημαντικές απώλειες με φόντο την πτώση που κατέγραψαν μετοχές τεχνολογικών κολοσσών – όπως των Tesla, Nvidia, Meta και Intel.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 32,39 μονάδων (+0,08%), στις 39.753,75 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με σημαντική πτώση 364,04 μονάδων (–1,95%) στις 18.283,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 49,37 μονάδων (–0,88%) στις 5.584,54 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

