H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος», στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ύψους 1 εκατ. ευρώ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, επισκέφθηκαν την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 τη Ρόδο, όπου ανακοίνωσαν μία σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας του νησιού, με τίτλο: «Έξυπνο Δάσος Ρόδος».

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Nova συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, για έργα αποκατάστασης και ανάπλασης μετά τις φυσικές καταστροφές του 2023. Αφορά στην τοποθέτηση στην Κοιλάδα των Πεταλούδων -περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000- έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε κατόπιν συνεργασίας της Νova με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και την οικεία Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης πέντε μηνών, θα αναπτυχθεί και χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τη Nova και θα παραδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία από την υλοποίηση του έργου της εταιρείας, με τίτλο: «Ψηφιακές Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης του Υμηττού», το οποίο ελέγχθηκε, επιτυχώς, στο πεδίο.

Από αριστερά προς τα δεξιά, Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Θόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, o οποίος αναλύει πως η Νοva αναπτύσσει και προσφέρει τo έργο «Έξυπνο Δάσος» στο νησί της Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ



Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει ήδη παραδώσει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα μείζονα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης πυρόπληκτων περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς στον Έβρο, καθώς και στη Ρόδο. Τα παραπάνω πολύ κρίσιμα έργα για την προστασία των εδαφών, λειτουργούν τόσο ως βάση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής όσο και ως αφετηρία της φυσικής αναγέννησης στις καμένες εκτάσεις του Έβρου και της Ρόδου, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά. Υλοποιήθηκαν, με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες των Δασαρχείων και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δασών Έβρου και Δωδεκανήσου, ενώ για την πραγματοποίησή τους συνεργάστηκαν πιστοποιημένοι δασεργάτες των αντίστοιχων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η έγκαιρη πρόβλεψη πυρκαγιών και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους βρίσκονται στον “πυρήνα” της συγκεκριμένης, ιδιωτικής πρωτοβουλίας “Έξυπνο Δάσος Ρόδος”, με πεδίο δράσης την Κοιλάδα των Πεταλούδων, που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Νatura 2000. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε στη διάθεσή μας και αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες, για την επίτευξη αυτού του δύσκολου έργου. Η κλιματική κρίση επιτάσσει την εντατικοποίηση πρωτοβουλιών πρόληψης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η παρούσα, και όπως πλήθος άλλων πρωτοβουλιών που λαμβάνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα AntiNero, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας και αφορούν στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, η πρωτοβουλία, με πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, η εισαγωγή νέων προδιαγραφών εκπόνησης διαχειριστικών μελετών δάσους, κ.ά.».





Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Nova, κατά την επίβλεψη της παράδοσης του έργου αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών στη Ρόδο

Ο CEO της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, σημείωσε: «Η Nova αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πολιτική Προστασία, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Δασών, προσφέρουμε στο νησί της Ρόδου ένα προηγμένο έξυπνο σύστημα για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Μετά τις αποκαταστάσεις στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, και στην Ρόδο συνεχίζουμε το πρόγραμμα 1 εκατομμυρίου ευρώ για προστασία και ανάπλαση των δασών μας, βελτιώνοντας την ζωή των πολιτών».

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σημείωσε: «Σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Ρόδου, από την Κοιλάδα των Πεταλούδων, απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην εταιρεία Nova για το “Smart Forest Rhodes”, ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό έργο προς όφελος του τοπόσημου και του προορισμού γενικά. Κυβέρνηση και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Υπουργό Θόδωρο Σκυλακάκη, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και τοπικοί φορείς, μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώνουμε δυνάμεις, ξανά, προς μια κοινή πορεία: ένα βιώσιμο αύριο. Μετατρέπουμε τη Ρόδο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο σύνολό της σε ένα υπέροχο παράδειγμα για το πώς τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας δεν είναι μόνο αντικείμενα συζητήσεων σε ημερίδες και συνέδρια, αλλά δράσεις και προγράμματα που κάνουν τη διαφορά στην πράξη».

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό η ιδιωτική πρωτοβουλία, το κεντρικό κράτος και η πολιτεία να ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα προστασίας όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά και όλων των πολιτών. Αξίζουν συγχαρητήρια στην εταιρία Νova για την πρωτοβουλία της στην Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο. Αυτές οι ενέργειες και οι συνεργασίες της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα βοηθούν στην επίλυση ζητημάτων, αλλά και της πρόληψης, ώστε να μη συμβούν γεγονότα όπως αυτά που ζήσαμε πέρσι».





