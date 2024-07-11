JA Greece: Η «Let’s Go» αναδείχθηκε αγαπημένη μαθητική «start-up» της Ευρώπης

Με μία εντυπωσιακή τελετή βράβευσης στην ιστορική Μονή των Βενεδικτίνων της Κατάνια, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024, ο Πανευρωπαϊκός Τελικός Μαθητικής και Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας JA Europe/GEN-E 2024. Η ομάδα «Let’s Go» από το Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης που εκπροσώπησε την Ελλάδα, έκλεψε τις εντυπώσεις, απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από το κοινό και την κριτική επιτροπή και αναδείχθηκε αγαπημένη μαθητική «start up» της Ευρώπης, κερδίζοντας το Βραβείου Κοινού - FedEx Public Choice Award 2024. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από την Ελλάδα και την Ευρώπη στην Ψηφιακή Εμπορική Έκθεση (Virtual Expo) του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Μαθητικής και Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το GEN-E 2024 του Junior Achievement Europe.

Με αποστολή να δημιουργήσει έναν βιώσιμο κόσμο ισότητας, συμπερίληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας, η «Let’s Go» ενθουσίασε στην Ευρώπη με τις δημιουργίες της από μεταχειρισμένα LEGO® τουβλάκια. Στο GEN-E2024 πολλοί συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν με το κύριο προϊόν της μαθητικής «επιχείρησης», το επιτραπέζιο παιχνίδι TriGO που είναι σχεδιασμένο για άτομα με προβλήματα όρασης έτσι ώστε να μπορούν να παίζουν ισότιμα με βλέποντες. Το TriGo αλλά και τα υπέροχα, πολύχρωμα και ευφάνταστα κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας της «Let’s Go» αγαπήθηκαν και έγιναν ανάρπαστα.

Η ιστορική επιτυχία της «Let’s Go»

Με την κατάκτηση του Βραβείου Κοινού – Public Choice Award, η «Let’s Go» σημείωσε ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα καθώς είναι η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του «JA Company Program» κωφοί μαθητές και μαθήτριες. Η χαρά των παιδιών είναι μεγάλη και για το γεγονός ότι φέτος το βραβείο αυτό έχει έπαθλο ταξίδι στις Βρυξέλλες για να γνωρίσουν καλύτερα οι έφηβοι «startuppers» τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Tα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της «Let’s Go» δήλωσαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι/ες με την συμμετοχή και την διάκρισή μας στον Πανευρωπαϊκό Τελικό της «Εικονικής Επιχείρησης – JA Company Program» του Junior Achievement γιατί δείξαμε ότι μπορούμε να διαγωνιστούμε και να διακριθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης. Ευχαριστούμε πολύ το JA Greece, το JA Europe και όλους όσοι μας στήριξαν σε αυτή την υπέροχη διαδρομή. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα συνεχίζεται! Σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να μας γνωρίσετε καλύτερα και να αγοράσετε τα προϊόντα μας: https://www.lets-go.gr. Σας περιμένουμε!».

Oι πέντε μαθητές και μαθήτριες της «Let’s Go» που διαγωνίστηκαν στην Κατάνια είναι: Χρήστος Γκανάτσας - Γενικός Διευθυντής, Σταυρούλα Δόντσιου – Διευθύντρια Παραγωγής, Λευτέρης Κουκούλης – Διευθυντής Οικονομικών, Νίκος Τραγιαννόπουλος – Διευθυντής Πωλήσεων, Σωτηρία Μπέλτσου – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Το παρών έδωσαν και οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Καλλιόπη Σιβρή, Ιωάννα Φωτιάδου, Χριστίνα Παπαευαγγέλου και Όλγα Εμμανουηλίδου καθώς και η διερμηνέας στην νοηματική γλώσσα Σοφία Τσερέλη.

Η Φωτεινή Τουρνή, υπεύθυνη του παγκοσμίου προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program» του JA Greece, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα έλαμψε. Τα προϊόντα της «Let’s Go» αγαπήθηκαν, πωλήθηκαν και τώρα κυκλοφορούν και στην Ευρώπη! Η ομάδα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κέρδισε το Βραβείο Κοινού! Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για όλη την έως τώρα πορεία τους και τη διάκρισή τους, μας κάνουν πολύ υπερήφανους! Το μπράβο είναι λίγο!».

Διαδικτυακά τo GEN-E 2024 ξεκίνησε στις 22 Μαϊου και κορυφώθηκε με τις δια ζώσης εκδηλώσεις, αξιολογήσεις από την κριτική επιτροπή και την απονομή των βραβείων το τριήμερο 2 με 4 Ιουλίου 2024. Το GEN-E διοργανώνεται από το JA Europe με την συμμετοχή 41 Ευρωπαϊκών χωρών και κάθε χρόνο φιλοξενείται σε διαφορετική χώρα. Φέτος είχε την τιμητική της η Ιταλία και το JA Italia που φιλοξένησε τις τριήμερες εκδηλώσεις στην μοναδικής ομορφιάς Μονή των Βενεδικτίνων της Κατάνια, Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και το μεγαλύτερο μοναστηριακό συγκρότημα της Ευρώπης. Δείτε όλες τις πληροφορίες για το GEN-E 2024 στο http://www.gen-e.eu.

Το GEN-E 2025 στην Ελλάδα από 1η έως 3 Ιουλίου

Σε έναν χρόνο από σήμερα, την τιμητική της στο Junior Achievement, θα έχει η Ελλάδα καθώς ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός GEN–E 2025 θα πραγματοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι στην Αθήνα από 1η έως 3 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης στην Κατάνια από τον Πρόεδρο ΔΣ Αιμίλιο Κυριάκου και τον Γενικό Διευθυντή του JA Greece, Αργύρη Τζικόπουλο. Όταν προβλήθηκε το βίντεο, που δημιούργησε για την περίσταση η ομάδα του JA Greece, οι συμμετέχοντες στην Κατάνια ξέσπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα και φωνές ενθουσιασμού.

«Με πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλο αίσθημα ευθύνης παραλαμβάνουμε και επίσημα την σκυτάλη από το JA Italia για το GEN-E 2025 που θα φιλοξενηθεί το επόμενο καλοκαίρι στην Αθήνα από το JA Greece. Θερμά συγχαρητήρια στο JA Italia και το JA Europe για την διοργάνωση του φετινού διαγωνισμού και σε όλα τα παιδιά από τις 41 καινοτόμες μαθητικές «επιχειρήσεις» που έλαβαν μέρος. Μας εντυπωσίασαν με τις καινοτομίες τους, το πρωτοπόρο επιχειρηματικό τους πνεύμα και μας γέμισαν ελπίδα», δήλωσε ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ JA Greece - Διευθύνων Σύμβουλος & Banking Head της Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Το απρόοπτο του GalaDinner - Η έκρηξη της Αίτνας

Το φαντασμαγορικό Gala Dinner στην Μονή των Βενεδεκτίνων είχε απρόοπτο την έκρηξη της Αίτνας και τη στάχτη που άρχισε να πέφτει σαν μαύρη βροχή και μέσα σε λίγη ώρα κάλυψε τις ροτόντες με τα λευκά τραπεζομάντηλα σαν μαύρο χιόνι. Η στάχτη της Αίτνας προκάλεσε ανατροπή στη ροή της βραδιάς, στις απονομές των βραβείων, στο σερβίρισμα του φαγητού και στον προγραμματισμό των εορτασμών. Η εξέλιξη αυτή έφερε αρχικά μια μικρή αναστάτωση αλλά τελικά ήταν μια μοναδική εμπειρία που έμεινε σε όλους αξέχαστη.

Τρία βραβεία για την Ελλάδα στο GEN-E 2024

Η Ελλάδα έφευγε με τρία βραβεία από GEN-E 2024 καθώς εκτός από την «Let’s Go» που διαγωνιζόταν, ήταν εκεί και παρέλαβαν τα βραβεία τους σε άλλους διαγωνισμούς του JA Europe οι ελληνικές ομάδες «School Buddy» και «Vefiber». Η «School Buddy» από το Γυμνάσιο/Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης και το Γυμνάσιο Φερών Έβρου διακρίθηκε στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay (SIR) και η «Vefiber» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Foodathon μαζί με την μαθητική ομάδα από το JA Γκάνας.

Το πρώτο βραβείο του JA Europe/GEN-E 2024 «JA Europe Company of the Year 2024» κέρδισε η Εικονική Επιχείρηση «Treberei» από το Junior Achievement Austria. Πέρυσι και πρόπερσι νικήτριες ήταν οι ελληνικές ομάδες «Microgreens-Magicgreens» από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς και «Isometricks» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που, εκπροσωπώντας την Ευρώπη κέρδισε και το Παγκόσμιο Βραβείο του JA Worldwide.

Πηγή: skai.gr

