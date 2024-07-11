Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, με χαμηλό τζίρο, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες ενισχύονται μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.445,91 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.450,58 μονάδες (+0,43%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,80 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 14.813.033 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+4,58%), του ΟΠΑΠ (+2,43%), της Τιτάν (+2,33%), της ΔΕΗ (+2,23%) και της Aegean Airlines (+1,92%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-4,19%), της Coca Cola HBC (-3,14%) και της Ελλάκτωρ (-2,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 2.733.535 και 2.115.813 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 10,17 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 42 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG +6,30% και Lamda Development +4,58%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,85% και Βιοτέρ -4,35%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:



ΤΙΤΑΝ: 30,7000 +2,33%

ALPHA BANK: 1,6400 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +1,92%

VIOHALCO: 6,1400 -0,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 -0,57%

ΔΑΑ:7,9100 +1,70%

ΔΕΗ: 11,9200 +2,23%

COCA COLA HBC:31,4800 -3,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -2,45%

ΕΛΠΕ: 7,7300 -0,64%

ELVALHALCOR: 1,8860 -0,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9840 +1,58%

ΕΥΔΑΠ:5,7700 +1,23%

EUROBANK: 2,0750 +0,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 +4,58%

MOTOR OIL: 22,9600 +0,70%

JUMBO: 25,1400 -4,19%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6000 -0,76%

ΟΛΠ:27,0500 +1,69%

ΟΠΑΠ: 15,5800 +2,43%

ΟΤΕ: 14,0400 -0,21%

AUTOHELLAS:11,9600 +0,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6700 +0,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4200 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,2900 +0,21%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

