Η Κίνα θα επιβάλει πρόσθετο δασμό 55% στις εισαγωγές βοείου κρέατος που υπερβαίνουν τα επίπεδα των ποσοστώσεων από βασικές χώρες προμηθευτές, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την εγχώρια κτηνοτροφική βιομηχανία που ανακάμπτει σιγά-σιγά από την υπερπροσφορά.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η συνολική ποσόστωση εισαγωγών για το 2026 για τις χώρες που καλύπτονται από τα νέα «μέτρα διασφάλισης» είναι 2,7 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, περίπου σε συμφωνία με το ρεκόρ των 2,87 εκατομμυρίων τόνων που εισήγαγε συνολικά το 2024.

Τα νέα ετήσια επίπεδα ποσοστώσεων έχουν οριστεί κάτω από τα επίπεδα εισαγωγών για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 για τον κορυφαίο προμηθευτή Βραζιλία, καθώς και για την Αυστραλία, σημειώνει το Reuters.

«Η αύξηση της ποσότητας του εισαγόμενου βοείου κρέατος έχει βλάψει σοβαρά την εγχώρια βιομηχανία της Κίνας», δήλωσε το υπουργείο ανακοινώνοντας το μέτρο μετά από έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου για τρία χρόνια, με τη συνολική ποσόστωση να αυξάνεται ετησίως.

Οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην Κίνα θα μειωθούν το 2026 ως αποτέλεσμα των μέτρων, δήλωσε ο Hongzhi Xu, ανώτερος αναλυτής της Beijing Orient Agribusiness Consultants.

«Η κτηνοτροφία βοοειδών στην Κίνα δεν είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή. Αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί βραχυπρόθεσμα μέσω τεχνολογικών εξελίξεων ή θεσμικών μεταρρυθμίσεων», ανέφερε ο Xu.

Πηγή: skai.gr

