Αυξήθηκε το έλλειμμα στην Ουκρανία

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας αυξήθηκε στα 30,6 δισ. δολάρια τους πρώτους 11 μήνες του έτους

Κίεβο

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας αυξήθηκε στα 30,6 δισ. δολάρια τους πρώτους 11 μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το έλλειμμα των 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την τράπεζα, σημειώνει το Reuters.

