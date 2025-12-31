Οι τιμές του πετρελαίου δεν σημειώνουν σημαντικές μεταβολές την Τετάρτη και αναμένεται να σημειώσουν πτώση άνω του 15% κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά εντάθηκαν σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολέμους, υψηλότερους δασμούς και παραγωγή του ΟΠΕΚ+, καθώς και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, του Ιράν και της Βενεζουέλας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που σημειώνουν πτώση πτώση σχεδόν 18% -τη σημαντικότερη ετήσια ποσοστιαία πτώση από το 2020- είναι σε πορεία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών, το μεγαλύτερη σερί απωλειών που έχουν σημειώσει ποτέ. Το αμερικανικό West Texas Intermediate κατευθύνεται προς ετήσια πτώση 19%, σημειώνει το Reuters.

Ο αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas, Jason Ying, αναμένει ότι το Brent θα υποχωρήσει στα 55 δολάρια το βαρέλι το πρώτο τρίμηνο, πριν ανακάμψει στα 60 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026, καθώς η αύξηση της προσφοράς αναμένεται να ομαλοποιηθεί, ενώ η ζήτηση θα παραμείνει σταθερή.

«Ο λόγος για τον οποίο είμαστε πιο απαισιόδοξοι από την αγορά στο εγγύς μέλλον είναι ότι πιστεύουμε ότι οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ κατάφεραν να αντισταθμίσουν σε υψηλά επίπεδα», είπε.

« Έτσι, η προσφορά από τους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου θα είναι πιο σταθερή και θα επηρεάζεται λιγότερο από τις διακυμάνσεις των τιμών».

Οι μέσες τιμές για το 2025 και για τους δύο δείκτες αναφοράς είναι οι χαμηλότερες από το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι οποίες επικαλούνται τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) θα δημοσιεύσει τα στοιχεία της αργότερα την Τετάρτη.

Δυναμικό ξεκίνημα

Οι αγορές πετρελαίου ξεκίνησαν δυναμικά το 2025, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τη θητεία του επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, διακόπτοντας τις προμήθειες προς τους κορυφαίους αγοραστές, την Κίνα και την Ινδία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκε όταν ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και διακόψαν τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, ενώ η 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο απείλησε τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική διαδρομή για το παγκόσμιο θαλάσσιο πετρέλαιο, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Επιπλέον των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων εβδομάδων, οι κορυφαίοι παραγωγοί του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εμπλέκονται σε μια κρίση σχετικά με την Υεμένη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας και απείλησε με νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν μετά την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ φέτος και καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών επηρέασαν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

