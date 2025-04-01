Διάταξη με την οποία ο e-ΕΦΚΑ δύναται να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να ενισχυθεί και η βιωσιμότητα αλλά και η ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αγγίζουν σήμερα τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ να είναι κύριες, ενώ τα υπόλοιπα προσαυξήσεις.



Σύμφωνα με τη διάταξη, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα ανατίθενται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διεθνή διαγωνισμό, ενώ στις συμβάσεις θα προβλέπονται ειδικοί όροι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας με τους οφειλέτες.

Επισημαίνεται ότι η είσπραξη των οφειλών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η διάταξη που καταθέσαμε στη Βουλή συνιστά μια σημαντική τομή δικαιοσύνης και ισότητας για τους ασφαλισμένους. Αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες και τη λειτουργία του Kέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, αξιοποιώντας εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, αλλά και την ανταποδοτικότητα του, αφού τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους».



Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διάταξη είναι πολλαπλά:

Με τις οφειλές που θα εισπραχθούν θα δοθεί δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Με τη μείωση των οφειλών, θα ενισχυθεί σημαντικά η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ο e-ΕΦΚΑ θα μπορέσει να αξιοποιήσει την εμπειρία και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στη διαδικασία ενημέρωσης των οφειλετών, όπως για παράδειγμα στην υιοθέτηση πρακτικών, ήπιας προσέγγισης, σε αντίθεση με πρακτικές πίεσης και απειλών περί αναγκαστικών μέτρων κατάσχεσης.

Η ενίσχυση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλoμένων προς τον e-ΕΦΚΑ είναι επιβεβλημένη για λόγους:



Δικαιοσύνης: Η είσπραξη οφειλών ενισχύει τη δικαιοσύνη και την ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ασφαλισμένους, αποκαθιστώντας την αδικία σε βάρος όσων είναι συνεπείς, αλλά ενισχύει και τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, αφού η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν με συνέπεια, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις τους.

Αξιοπιστίας: Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών αποτελεί σημαντικό συστατικό αξιοπιστίας του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί για ανείσπρακτα ποσά και η ενίσχυση της αξιοπιστίας αυξάνει τη μελλοντική εισπραξιμότητα, αφού φυσικά και νομικά πρόσωπα γνωρίζουν ότι τυχόν οφειλές θα αναζητηθούν και θα εισπραχθούν. Έτσι, ενισχύεται με έναν ακόμα τρόπο και η βιωσιμότητα του συστήματος.

Ανταπόδοσης: Η είσπραξη οφειλών ενισχύει την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αφού επιτρέπει την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων που θα προκύψουν για τη βελτίωση των παροχών προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

