ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Απριλίου

Κατά την περίοδο 31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου, θα καταβληθούν 76.800.171 ευρώ σε 120.756 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.800.520 ευρώ σε 10.190 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Απριλίου 2025.

Στις 3 Απριλίου θα καταβληθούν 13.312.482 ευρώ σε 30.077 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

Στις 3 Απριλίου θα καταβληθούν 287.169 ευρώ σε 384 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τις 31 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν ως έκτακτη πληρωμή 4.000.000 ευρώ σε 2.400 δικαιούχους ως επιστροφή εισφορών μη μισθωτών (κατ’ εκτίμηση).

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

2.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».



Πηγή: skai.gr

