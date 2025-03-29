Λογαριασμός
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Απριλίου

Από τις  31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου θα καταβληθούν 76.800.171 ευρώ σε 120.756 δικαιούχους - Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας

Χρήματα

Κατά την περίοδο 31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου, θα καταβληθούν 76.800.171 ευρώ σε 120.756 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

  • Στις 31 Μαρτίου  θα καταβληθούν 3.800.520 ευρώ σε 10.190 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Απριλίου 2025.
  • Στις 3 Απριλίου θα καταβληθούν 13.312.482 ευρώ σε 30.077 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Στις 3 Απριλίου θα καταβληθούν 287.169 ευρώ σε 384 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Από τις 31 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν ως έκτακτη πληρωμή 4.000.000 ευρώ σε 2.400  δικαιούχους ως επιστροφή εισφορών μη μισθωτών (κατ’ εκτίμηση).

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 2.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 
  • 400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
     
Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ πληρωμές
