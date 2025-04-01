Eurostat: Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 2,2% τον Μάρτιο του 2025, από 2,3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (3,4%, έναντι 3,7% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,9%, έναντι 2,7% τον Φεβρουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο) και την ενέργεια (-0,7%, έναντι 0.2%).

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ελαφρώς στο 3,1% το Μάρτιο από 3,0% τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη καταγράφουν η Εσθονία, η Σλοβακία και η Κροατία (4,3%) και το Βέλγιο, η Λετονία και η Λιθουανία (3,6%).

Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη καταγράφουν τον Μάρτιο η Γαλλία (0,9%), η Ιρλανδία (1,8%), το Λουξεμβούργο (1,5%) και η Φινλανδία και η Πορτογαλία (1,9%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

