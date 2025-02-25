Η πρόσφατη κλοπή-μαμούθ περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit και οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αλλάξει το κλίμα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων τερματίζοντας το ράλι που ακολούθησε την εκλογή του Αμερικανού προέδρου.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη, υποχωρεί την Τρίτη κάτω από το όριο των 90.000 δολαρίων, κινούμενο πέριξ των 88.965 δολαρίων με απώλειες της τάξης του 7,2%. Σημειώνεται ότι το Bitcoin βρίσκεται πλέον 20% χαμηλότερα από το επίπεδο που ανήλθε τον Ιανουάριο, μετά την ορκωμοσία Τραμπ.

Ακόμα ισχυρότερες απώλειες καταγράφουν την Τρίτη το Solana, που χάνει 12,56% στα 139,38 δολάρια, και το XRP, που κατρακυλά κατά 11% στα 2,21 δολάρια, ενώ «βουτιά» σχεδόν 10% σημειώνει το Ethereum.

Η πρόσφατη κατρακύλα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποδίδεται, σύμφωνα με τον Adrian Przelozny, επικεφαλής του ανταλλακτηρίου Independent Reserve, στην ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω των δασμών Τραμπ.

Υπό πίεση βρίσκονται και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα. Το iShares Bitcoin Trust ETF, το μεγαλύτερο fund που συνδέεται με την τιμή σποτ του κρυπτονομίσματος, παρουσίασε εκροές ύψους 158 εκατ. δολαρίων τη Δευτέρα, ενώ οι επενδυτές απέσυραν σχεδόν 250 εκατ. δολάρια από Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, που εμφάνισε την τρίτη μεγαλύτερη απώλεια μεταξύ όλων των ETFs. Συνολικά από τα ETFs του Bitcoin τον Φεβρουάριο έκαναν φτερά 956 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Στις αγορές παραγώγων, ρευστοποιήθηκαν θέσεις άνω του 1,34 δισ. δολαρίων σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass.

Την αβεβαιότητα που έχουν πυροδοτήσει οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ επιβάρυνε η πρόσφατη κλοπή-μαμούθ από το ανταλλακτήριο Bybit, Ether αξίας σχεδόν 1,5 δισ. δολαρίων, που ενέτεινε την αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια που προσφέρουν οι πλατφόρμες των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το κλίμα επιδείνωσε ακόμα περισσότερο το σκάνδαλο με το memecoin $LIBRA στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι.



