Χαβιέ Μιλέι: Ενδεχόμενο παραπομπής του για απάτη με κρυπτονομίσματα

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στο περιθώριο κατηγοριών για απάτη όσον αφορά την προώθηση κρυπτονομισμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μιλέι ειδικότερα, προέβη σε δημοσιεύσεις στο X, πρώην Twitter, σχετικά με το νόμισμα $LIBRA την Παρασκευή, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων.

Μοιράστηκε μάλιστα, στην ανάρτησή του, κι έναν σύνδεσμο αγορών, με αποτέλεσμα η τιμή του κρυπτονομίσματος να εκτοξευθεί.

Εντούτοις μέσα σε λίγες ώρες, διέγραψε την ανάρτησή του και το κρυπτονόμισμα έχασε αξία, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν τα περισσότερα από τα χρήματά τους.

Ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης του Κογκρέσου δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν διαδικασίες για την παραπομπή του Μιλέι.

Εν τω μεταξύ, δικηγόροι υπέβαλαν καταγγελίες για απάτη στο ποινικό δικαστήριο της Αργεντινής την Κυριακή.

Αρκετές χρήστες του διαδικτύου κατηγορούν τον Πρόεδρο της Αργεντινής «τράβηγμα κουβέρτας», όπως και ονομάζεται η τακτική του, υποστηρικτές ενός κρυπτονομίσματος να προσελκύουν αγοραστές, μόνο και μόνο για να σταματήσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα και να κερδίσουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις πωλήσεις.

Τόνισαν ότι ο σύνδεσμος που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των νομισμάτων έφερε μάλιστα και μια φράση που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος στις ομιλίες του.

Ωστόσο, το προεδρικό γραφείο της Αργεντινής δήλωσε το Σάββατο ότι η απόφαση για την αφαίρεση του συνδέσμου έγκειτο στο να αποφευχθούν οι «κερδοσκοπίες» μετά την αντίδραση του κοινού για την κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος.

Πρόσθεσε δε ότι ο Μιλέι δε συμμετείχε στην ανάπτυξη του κρυπτονομίσματος και ότι το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της κυβέρνησης θα ερευνήσει και θα καθορίσει εάν κάποιος είχε ενεργήσει ανάρμοστα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου.

Ο Jonatan Baldiviezo, ένας από τους ενάγοντες που υπέβαλε τη νομική αγωγή, είπε στο Associated Press πως το έγκλημα της απάτης διαπράχθηκε και οι ενέργειες του προέδρου για να συμβεί αυτό ήταν ουσιαστικές.

Με βάση τα παραπάνω, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μιλέι, φαίνεται πως έχουν βρει πρόσφορο έδαφος για να δράσουν.

Η πρώην πρόεδρος Cristina Fernández de Kirchner, η οποία είναι τώρα στην αντιπολίτευση, άσκησε έντονη κριτική, αποκαλώντας τον «κρυπτοαπατεώνα» σε μια ανάρτηση που έχει πάρει 6,4 εκατομμύρια φορές.

Από την πλευρά του, ο συνασπισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτημα για παραπομπή του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς το «σκάνδαλο άνευ προηγουμένου».

Ο Esteban Paulón, μέλος του αντιπολιτευόμενου Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι θα ζητήσει επίσης την έναρξη της διαδικασίας παραπομπής.

