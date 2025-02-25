Το καμπανάκι κρούει ο πρόεδρος της Deutsche Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ για την γερμανική οικονομία προειδοποιώντας την επόμενη κυβέρνηση ότι κληρονομεί μια οικονομία που θα μπορούσε να μείνει στάσιμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

«Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ένα τρίτο συνεχόμενο ημερολογιακό έτος χωρίς ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νάγκελ σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Bundesbank για το 2024 η οποία έδειξε άλλη μια βαριά απώλεια 19,2 δισ. ευρώ για την ομοσπονδιακή τράπεζα.

«Αυτό το κάνει ακόμη πιο σημαντικό ώστε να λάβει η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση γρήγορα αποτελεσματικά μέτρα».

Ο Νάγκελ σχολίασε τα αποτελέσματα των εκλογών χαιρετώντας αυτό που χαρακτήρισε ως «μια ξεκάθαρη κυβερνητική εντολή και μια πιθανή επιλογή μιας κυβέρνησης συνασπισμού».

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε ελαφρά τα τελευταία δύο συνεχόμενα χρόνια. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο πράσινος μετασχηματισμός και η δημογραφική αλλαγή ασκούν ιδιαίτερη πίεση στον εξαγωγικό τομέα, είπε ο Νάγκελ, προσθέτοντας ότι οι υψηλοί φόροι και η αυξανόμενη γραφειοκρατία επιδεινώνουν την κατάσταση.

«Η έξυπνη, συνεπής και αξιόπιστη χάραξη οικονομικής πολιτικής μπορεί να απελευθερώσει μια αίσθηση αλλαγής και να αυξήσει την προθυμία για μεγαλύτερες επενδύσεις», είπε ο Νάγκελ.

Παράλληλα, προσπάθησε να υποβαθμίσει τις εικασίες σχετικά με το πόσο μακριά και πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, μετά από πέντε μειώσεις τους τελευταίους οκτώ μήνες που μείωσαν το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75% από το ιστορικό υψηλό του 4%.

«Στο τρέχον αβέβαιο περιβάλλον, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα εικάζοντα δημόσια πού θα μπορούσαμε να βρεθούμε, όσον αφορά την επιτοκιακή πολιτική μας, το καλοκαίρι ή στο τέλος του έτους», προειδοποίησε.

Ο Νάγκελ επισήμανε ότι οι απώλειες θα συνεχιστούν για μερικά χρόνια ακόμη, αλλά θα πρέπει να αρχίζουν να μειώνονται από εδώ και στο εξής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.