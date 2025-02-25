Όλες οι υπηρεσίες και οι ενημερώσεις που αφορούν τους συνταξιούχους θα περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα η Θυρίδα του Πολίτη, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, εγκαινιάζει ένα νέο, σύγχρονο τρόπο στην ενημέρωση των συνταξιούχων, εισάγοντας την Ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσω της καινοτόμου Θυρίδας Πολίτη στην πλατφόρμα my.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη νέα πρωτοβουλία, επιτυγχάνεται:

Άμεση και προσωπική ενημέρωση: Οι συνταξιούχοι ενημερώνονται για την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης με μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Απλούστευση διαδικασιών: Οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν άμεσα τη συνταξιοδοτική τους απόφαση, εφόσον το επιθυμούν, σε άλλη υπηρεσία, χωρίς να υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη παρουσία.

Ψηφιακή πρόσβαση: Η πρόσβαση στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις γίνεται εύκολα και με ασφάλεια, μέσα από μία εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή.

Αποδοτικότητα και οικονομία: Με την κατάργηση της παραδοσιακής ταχυδρομικής αποστολής, εξοικονομούνται πολύτιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του Φορέα.

Παράλληλα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της συνταξιοδοτικής απόφασης σε άλλες υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, εξασφαλίζει στους πολίτες ευκολία, ευελιξία και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων παρέχεται εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ζητήθηκε η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep).

Η Διοίκηση και τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ, με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζουν να εργάζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα, προσβλέποντας σε μια πιο αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη εξυπηρέτηση, με παράλληλη μείωση του διοικητικού κόστους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.