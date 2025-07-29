Γερμανία: Σε ύψος ρεκόρ το χρέος του δημόσιου τομέα προς τράπεζες και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Το όριο των 30.000 ευρώ ξεπέρασε για πρώτη φορά πέρυσι το κατά κεφαλήν χρέος του δημόσιου τομέα προς τράπεζες και ιδιωτικές εταιρίες, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε υψηλό επίπεδο βρίσκονται κυρίως τα χρέη των κρατιδίων, των δήμων και των κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024, το χρέος ανήλθε σε 2.510,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 30.062 ευρώ κατά κεφαλήν, 669 ευρώ περισσότερα από το 2023. Το χρέος αφορά τις εκτός προϋπολογισμού οφειλές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των κρατιδίων, των δήμων και των κοινοτήτων και των ασφαλιστικών ταμείων προς τράπεζες και ιδιωτικές εταιρίες.

Στο τέλος του 2024 το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήταν 1.732.7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 2,1% αυξημένο σε σχέση με το 2023. Το χρέος, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, εκτοξεύθηκε κυρίως λόγω των δήμων, με 170,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αύξηση κατά 10,3%. Αντιθέτως, το συνολικό χρέος του κλάδου κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκε κατά 73,9%, στα 10 εκατομμύρια ευρώ. «Πρωταθλητές» στο χρέος είναι οι δήμοι της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, ενώ ακολουθούν οι δήμοι της Έσσης και του Ζάαρλαντ. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους καταγράφονται στους δήμους του Βρανδεμβούργου, της Θουριγγίας και της Σαξονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

