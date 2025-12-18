Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το ελβετικό φράγκο στο νομοσχέδιο για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και σήμερα εισάγεται στην Ολομέλεια.

Η «φόρμουλα» για τους «κόκκινους» δανειολήπτες

Όπως είχε γράψει το skai.gr, για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στο «κόκκινο» δίνεται η δυνατότητα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό που θα είναι «ανοιχτός» για όσους έχουν λάβει δάνεια αυτού του τύπου.

Ως γνωστόν ο εν λόγω μηχανισμός επιτρέπει στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν χρέη σε έως 420 δόσεις και υπό προϋποθέσεις να διαγράψουν το 80% της οφειλής και το 100% των τόκων.

Εδώ η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με όσους έχουν πάρει δάνεια σε ευρώ έχει να κάνει με την αποδοχή της όποιας λύσης από τους πιστωτές. Στις περιπτώσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο, η λύση που παράγεται από τον αλγόριθμο του μηχανισμού δεσμεύει υποχρεωτικά τους πιστωτές.

Πρόκειται για ειδική και ευνοϊκή πρόβλεψη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στα αντίστοιχα δάνεια σε ευρώ οι πιστωτές διατηρούν κατ’ αρχήν δικαίωμα απόρριψης.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία γίνεται αυτόματη και προϋποθέτει μόνον την υποβολή αίτησης του οφειλέτη. Με την έγκριση της αίτησης, η συνολική οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ: με τους επιτοκιακούς και λοιπούς όρους που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας ή επανεγγραφής προσημείωσης. Η ρύθμιση είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές και ισχύει άμεσα από την ημερομηνία υπογραφής. Η μετατροπή αποτελεί από νομική άποψη τροποποίηση της σύμβασης και όχι νέα ενοχή, ενώ διατηρούνται όλες οι εμπράγματες και προσωπικές εξασφαλίσεις

Τι θα προβλέπει η ρύθμιση για τους ενήμερους

Από εκεί και πέρα διαμορφώνεται μια ειδική «φόρμουλα» για όσους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, παραμένουν ενήμεροι ή είναι σε ρύθμιση.

Η συγκεκριμένη «φόρμουλα» προβλέπει «κούρεμα», ανάλογα με το εισόδημα του κάθε δανειολήπτη και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ με βελτίωση στην τρέχουσα ισοτιμία. Μέσω αυτού, προβλέπεται άμεση μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου σε ευρώ.

Η ελάφρυνση είναι κλιμακωτή, από 15% έως και 50%, ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οφειλέτη. Η ρύθμιση δίνει έμφαση στους οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες, με κλιμακωτή ελάφρυνση που φτάνει σε ποσοστό, έως 50%.

Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2,30%–2,90%, για όλη την εναπομείνασα διάρκεια.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

Ειδικότερα, η βελτίωση της ισοτιμίας κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια) και συνοδεύεται με άμεσο «κούρεμα» κεφαλαίου:

Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%

Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.5%

Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.7%

Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας κα Σταθερό Επιτόκιο 2,9%

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που συνδέονται με τις προαναφερόμενες κατηγορίες -ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)- είναι τα εξής:

Κατηγορία 1 εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ. Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2: εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ. Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3: εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ. Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ.

Το νέο δάνειο σε ευρώ θα έχει σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του, με τη νέα «φόρμουλα» μέσω της βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ, να ισοδυναμεί πρακτικά με «κούρεμα» του άληκτου κεφαλαίου του δανείου.

Δείτε εδώ την τροπολογία.

