Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε η Wall Street - Ισχυρές πιέσεις για τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών λόγω ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 228,29 μονάδων (–0,47%), στις 47.885,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 418,13 μονάδων (–1,81%), στις 22.693,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 78,83 μονάδων (–1,16%), στις 6.721,43 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark