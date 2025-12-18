Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για δικαιούχους του επιδόματος τέκνων Α21

Του Βαγγέλη Δουράκη

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τις οικογένειες δικαιούχους του επιδόματος τέκνων Α21: Αν και η καταβολή του εν λόγω επιδόματος γίνεται ανά δίμηνο, λόγω των εορτών η στ’ δόση θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς νωρίτερα. Η ενίσχυση θα εξοφληθεί με την τελευταία δόση για το τρέχον έτος στις 23 Δεκεμβρίου από τα «γκισέ». Διαθέσιμη θα είναι μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας 22 του μήνα. Κάποιοι από τους δικαιούχους μάλιστα θα πάρουν και αναδρομικά.



Προηγουμένως πάντως οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ προχώρησαν σε επανυπολογισμό των ποσών του επιδόματος, ανάλογα με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην Εφορία.

Επανυπολογίστηκαν οι δόσεις του επιδόματος τέκνων

Για αυτό τον λόγο αρκετοί δικαιούχοι έλαβαν τις δόσεις τους «κουτσουρεμένες» σε σχέση με πέρυσι, καθώς ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί καθορίζεται και το ποσό της ενίσχυσης: Εκείνοι που δήλωσαν μεγαλύτερες αποδοχές από την προηγούμενη χρονιά είδαν το επίδομα να «ψαλιδίζεται» ακόμη και να «κόβεται» στις περιπτώσεις που κάποιος ξεπέρασε το ανώτατο όριο εισοδήματος.

Έτσι, μετά τον επανυπολογισμό όσοι είχαν «φουσκωμένες» αποδοχές το 2024 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, κλήθηκαν να επιστρέψουν τα ποσά του επιδόματος παιδιού που είχαν λάβει.

Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά το επίδομα

Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που θα πάρουν αναδρομικά: Αυτά θα τα λάβουν όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή της ε’ δόσης της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα πάρουν «μαζεμένες» και τις έξι δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21 την Τρίτη 23 τρέχοντος.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα στοιχεία αντλούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα.

Το ποσό που ανακτάται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21), είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ που συμμετέχουν στην αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο αντιστοιχούν.



