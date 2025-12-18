Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε και την καταβολή της 4ης δόσης επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου. 100.885 αγρότες μοιράστηκαν 22,5 εκατ. ευρώ ενώ 1366 δεν πληρώθηκαν γιατί δεν έχουν δηλώσει IBAN. Οι πληρωμές αφορούν τιμολόγια που διαβιβάστηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου.



Επιπλέον, και επειδή έφτασαν στην ΑΑΔΕ πολλά παράπονα για …λειψές επιστροφές, ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες στους αγρότες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, ώστε να λάβουν τα ποσά που όντως δικαιούνται.



Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που για τις οποίες υπάρχουν παράπονα μικρότερης επιστροφής ΕΦΚ, ο …ένοχος δεν είναι άλλος από λανθασμένη ή μη ολοκληρωμένη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και πεδίων στα παραστατικά πώλησης που υπέβαλαν οι αγρότες. Ειδικότερα η εγκύκλιος Πιτσιλή αναφέρει:

«Οι ελλείψεις είναι δυνατόν να οφείλονται:

(α) σε μη ορθή ή μη πλήρη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων στο σχετικό τιμολόγιο ή

(β) σε μη ορθή παραμετροποίηση του εμπορικού/λογιστικού προγράμματος (ERP) της επιχείρησης (πρατήριο), με αποτέλεσμα από τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ να λείπουν κρίσιμα στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του δικαιούχου προσώπου, ο κωδικός καυσίμου (κωδικός 20 Diesel ή 21 Diesel premium) ή η ποσότητα σε λίτρα.



Η διόρθωση των λαθών πρέπει να γίνει έως τις 31/12/2025 και ο ρόλος των πρατηριούχων στην όλη διαδικασία είναι κομβικός. Αρχικά η ΑΑΔΕ συμβουλεύει τους αγρότες να μπουν με τους κωδικούς taxis στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στην οποία έχουν αναρτηθεί αναλυτικοί πίνακες για τα τιμολόγια πώλησης.

Τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί:

Μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων με τίτλο αντίστοιχης καρτέλας «Στοιχεία Τιμολογίων myDATA» όπου απεικονίζεται ο Α/Α, η ημερομηνία έκδοσης, ο ΑΦΜ εκδότη, η ποσότητα, ο κωδικός, η περιγραφή, η αξία του καυσίμου, ο τύπος και ο ΜΑΡΚ κάθε παραστατικού.

Μέσω ΦΗΜ με τίτλο αντίστοιχης καρτέλας «Στοιχεία Τιμολογίων esend» όπου απεικονίζεται ο Α/Α, η ημερομηνία έκδοσης, ο ΑΦΜ εκδότη, η ποσότητα, ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία του καυσίμου για κάθε παραστατικό.

Εκεί θα βρουν τα τιμολόγια τα οποία και ελήφθησαν υπόψη για την επιστροφή του ΕΦΚ στους ίδιους. Εάν ο δικαιούχος αγρότης έχει λάβει τιμολόγιο για αγορά αγροτικού πετρελαίου που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα παραστατικών που έχει διαθέσιμα η ΑΑΔΕ, χρειάζεται να απευθυνθεί στον πρατηριούχο για τη διόρθωση του σφάλματος.



Στο σημείο αυτό αρχίζει το …έργο του πρατηριούχου που εξέδωσε τα τιμολόγια.

Έκδοση παραστατικού μέσω ΦΗΜ

Ο πρατηριούχος σκανάρει τα τιμολόγια που έχει διαβιβάσει για να διαπιστώσει αν είναι σωστά συμπληρωμένα. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι τα πεδία «ΑΦΜ Λήπτη», «Κωδικός καυσίμου» και «Λίτρα καυσίμου» πρέπει να είναι ορθώς συμπληρωμένα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με το κόκκινο χρώμα.

Για να διευκολυνθούν οι πρατηριούχοι στην ανεύρεση των παραστατικών πώλησης που εξέδωσαν και διαβίβασαν, μπορούν μέσω της χρήσης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στο esend, να έχουν μια συνολική αναφορά.

Ο Πρατηριούχος συνδέεται στο esend (https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/esendN.php) κι επιλέγει την ένδειξη «Επιχειρήσεις». Στη λίστα επιλογών που εμφανίζεται επιλέγει την ένδειξη «Εργασίες» και στη συνέχεια την ένδειξη «Report ώστε ανοίξει το παράθυρο της παρακάτω εικόνας.

Ο ΑΦΜ «1» είναι προσυμπληρωμένος, οπότε εν συνεχεία επιλέγει το είδος του τιμολογίου - δελτίου αποστολής (ΑΓΟΡΑΣ ή ΠΩΛΗΣΗΣ) «2», το είδος καυσίμου «3» και το χρονικό διάστημα για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση «4». Για την ολοκλήρωση της αναζήτησης επιλέγεται η ένδειξη «Ερώτηση» «5»

Στη συνέχεια ενεργεί ανάλογα με την περίσταση:

- Αν διαπιστώσει ότι η διαβίβαση δεν διενεργείται ορθά, τότε πρέπει να ζητήσει άμεσα τη διόρθωση του σφάλματος από τον τεχνικό εγκατάστασης του συστήματος που χρησιμοποιεί.

- Εφόσον διαπιστώσει ότι η διαβίβαση διενεργείται ορθά τότε πρέπει να διορθώσει τα ελλιπή παραστατικά ως εξής :

Πρώτα εκδίδει ένα πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ στοιχεία που είχε το ελλιπές χρεωστικό παραστατικό(για να ακυρώσει στην ουσία το χρεωστικό παραστατικό)

Στη συνέχεια εκδίδει το νέο, σωστό χρεωστικό παραστατικό στο οποίο ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου) για τη διενέργεια της επιστροφής ΕΦΚ από την ΑΑΔΕ.

Διαβίβαση μέσω MYDATA

Εφόσον το παραστατικό έχει εκδοθεί μέσω παρόχου, τότε ο πρατηριούχος μπορεί να τα αντλήσει από τον Πάροχο και να ελέγξει αν διαβιβάστηκαν σωστά.



Εάν το πρόβλημα είναι στη διαβίβαση τότε πρέπει να ζητήσει τη διόρθωση του σφάλματος από τον τεχνικό εγκατάστασης του συστήματος που χρησιμοποιεί. Ειδάλλως πρέπει να εκδώσει τα δύο παραστατικά που αναφέρονται πιο πάνω. Η διαφορά όμως εδώ είναι ότι πρέπει να συσχετίσει το αρχικό ελλιπές παραστατικό με τα δύο παραστατικά που θα εκδοθούν για τη διόρθωση των ελλείψεων (πιστωτικό και στη συνέχεια νέο ορθό χρεωστικό). Ο συσχετισμός γίνεται μέσω αναγραφής του ΜΑΡΚ του συσχετιζόμενου παραστατικού.



Αν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για περισσότερα του ενός παραστατικά τότε η έκδοση πιστωτικών και ορθών χρεωστικών παραστατικών γίνεται ανά παραστατικό.

Πηγή: skai.gr

