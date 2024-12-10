του Στέφανου Νικολαΐδη

Χθες Δευτέρα η εταιρεία Καραμολέγκος ανακοίνωσε την εξαγορά του ποσοστού πλειοψηφίας της εταιρείας Nutree, ενός ελληνικού brand με σημαντική διεθνή παρουσία, που ειδικεύεται στη δημιουργία θρεπτικών σνακ από υγιεινές και υψηλής διατροφικής αξίας πρώτες ύλες.

Μάλιστα, η εξαγορά σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Καραμολέγκος, με σπουδαίες προοπτικές στον χώρο των τροφίμων. Οι ωμοφαγικές μπάρες χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά αποτελούν την κυρίαρχη παγκόσμια διατροφική τάση και την κορυφαία απάντηση στο αίτημα των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έτσι, οι μπάρες της Nutree, εντάσσονται πλέον στην οικογένεια της Καραμολέγκος, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των υγιεινών σνακ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, το ποσοστό που εξαγόρασε η Καραμολέγκος ανέρχεται στο 60% ενώ πηγές της εταιρείας δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί «στροφή» της εταιρείας, αλλά ακόμα μια επένδυση στην ποιότητα, τηρώντας τη δέσμευση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία με γευστική απόλαυση.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η Καραμολέγκος σχεδιάζει να προχωρήσει και σε περισσότερες τέτοιες κινήσεις εντός του 2025, ενώ όραμά της, όπως επισημαίνουν πηγές της εταιρείας, είναι να καταστεί πρωτοπόρος και στον κλάδο του υγιεινού σνακ, αφουγκραζόμενη τις νέες καταναλωτικές ανάγκες που επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Το business story της Nutree

Η Nutree είναι μια ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στον τομέα των υγιεινών σνακ και εστιάζει στη σύνθεση ωμοφαγικών μπαρών με φυσικά συστατικά. Ιδρύθηκε το 2018 από τον Αναστάση Στοφόρο και τον Φαίδωνα Μίχο, δύο φίλους που στην πορεία έγιναν και συνεργάτες. Έχοντας ζήσει και οι δύο στο εξωτερικό βίωσαν τη δυσκολία του να διατηρείς μια ισορροπημένη διατροφή σε έντονους ρυθμούς ζωής.

Ο Αναστάσης είναι ο εμπνευστής του οράματος και των συνταγών της εταιρείας. Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο UCL του Λονδίνου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στον τομέα των τροφίμων – και συνδυάζοντας τη μεγάλη του αγάπη για τη μαγειρική – ξεκίνησε να δημιουργεί μόνος του τις πρώτες μπάρες ενέργειας. Το 2018, μαζί με τον Φαίδωνα, ίδρυσαν τη Nutree. Ο Φαίδων είναι ο άνθρωπος πίσω από το «ταξίδι» των συνταγών της εταιρείας. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και έκανε μεταπτυχιακό Οικονομικών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων στο Columbia University της Νέας Υόρκης.

Σήμερα τα προϊόντα της Nutree βρίσκονται σε πολλά σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, ενώ το 20% των πωλήσεών της προέρχεται από εξαγωγές. Βασικές της αγορές η Μέση Ανατολή και η Κεντρική Ευρώπη και δη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία, Αγγλία, Κύπρος, Βέλγιο, Ισραήλ, Γερμανία, Ιαπωνία, Λιθουανία. Επόμενοι αγορές στόχοι για την εταιρεία, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και οι χώρες της Ασίας. Το 2023, ο κύκλος εργασιών της Nutree προσέγγισε το 1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

