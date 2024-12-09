Καραμολέγκος: Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας Nutree

Η εταιρεία Καραμολέγκος ανακοίνωσε την εξαγορά του ποσοστού πλειοψηφίας της εταιρείας Nutree, ένα ελληνικό brand με σημαντική διεθνή παρουσία, που ειδικεύεται στη δημιουργία υγιεινών σνακ από υγιεινές και υψηλής διατροφικής αξίας πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η εξαγορά σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την εταιρεία Καραμολέγκος, με σπουδαίες προοπτικές στον χώρο των τροφίμων. Οι ωμοφαγικές μπάρες χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά αποτελούν την κυρίαρχη παγκόσμια διατροφική τάση και την κορυφαία απάντηση στο αίτημα των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έτσι, οι μπάρες της Nutree, γνωστές για την απαράμιλλη γεύση και την καθαρή σύνθεσή τους, εντάσσονται πλέον στην οικογένεια της Καραμολέγκος, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των υγιεινών σνακ.

Ο Ηλίας - Απόστολος Καραμολέγκος, αντιπρόεδρος της εταιρείας Καραμολέγκος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Nutree, μία εταιρεία που έχει καταφέρει να καθιερωθεί σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, επενδύοντας συστηματικά στις κορυφαίες πρώτες ύλες και την ανώτερη γεύση των προϊόντων της, αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας Καραμολέγκος. Με τη Nutree μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως η αφοσίωση στην ποιότητα και η δέσμευση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία με γευστική απόλαυση. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, χαράσσουμε μία νέα πορεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας δέσμευση να ηγούμαστε των εξελίξεων στον κλάδο των τροφίμων».

Πηγή: skai.gr

