Καμπανάκι κινδύνου για τη βραχυχρόνια μίσθωση από τον Δήμο Αθηναίων - Για ποιες περιοχές ζητά περιοριστικά μέτρα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Συνοικία Μακρυγιάννη…Μια γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας, νότια της πλατείας Συντάγματος, στην περιοχή των στύλων του Ολυμπίου Διός. Πολύ όμορφη, άρτια αρχιτεκτονικά με τα όμορφα νεοκλασικά της και κάθε είδους καταστήματα εστίασης που λειτουργούν σχεδόν όλο το 24ωρο.



Η συνοικία Μακρυγιάννη έχει και κάτι άλλο. Έναν δείκτη τουριστικής συγκέντρωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης 13.003, 13.003 δηλαδή κλίνες/ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (αν ήταν τόσο μεγάλος). Στην ουσία ο μικρός αυτός δρόμος λειτουργεί σαν μια μεγάλη τουριστική μονάδα σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Αθήνας του Δήμου Αθηναίων.



Σύμφωνα με την έκθεση, 27 γειτονιές της Αθήνας, 19%, είναι αντιμέτωπες με τουριστικό κορεσμό με τη βραχυχρόνια μίσθωση καθοριστικό παράγοντα.



Για τις 14 από αυτές ο κορεσμός είναι ακραίος:

Διόλου τυχαία τα καταλύματα τα μισθώματα στις περιοχές αυτές νοικιάζονται 1450€-1.700 ευρώ μεσοσταθμικά.



Ο Δήμος Αθηναίων με τη λεπτομερέστατη μελέτη του – ακόμη και ανά δρόμο – χτυπά καμπανάκι κινδύνου και ζητά επέκταση των περιορισμών και στις περιοχές που έχουν υψηλό τουριστικό κορεσμό και είναι εκτός του 1ου, 2ου και 3ου διαμερίσματος της Αθήνας για τα οποία απαγορεύεται και το 2026 η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης.



Εκτός περιορισμών είναι για παράδειγμα περιοχές όπως Εξάρχεια, Παγκράτι, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Γουδί, Βύρωνας, Ζωγράφου, Καλλιθέα, Γαλάτσι και Νέο Ψυχικό μεταξύ άλλων, στις οποίες μήνα με το μήνα η βραχυχρόνια μίσθωση διεισδύει όλο και περισσότερο.



Η έκθεση του Δήμου Αθηναίων δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη συγκυρία. Η ίδια η κυβέρνηση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και αναμένεται έως το τέλος του έτους ο ίδιος ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει μια ακόμη δέσμη μέτρων. Οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα από τα μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι και η έκθεση είναι στη διάθεση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.



Ο Δήμος μάλιστα προτείνει από το 2026 την εφαρμογή «ζωνών κορεσμού» – με ανώτατο αριθμό Airbnb ανά γειτονιά, περιορισμό νέων καταχωρήσεων και σύστημα αδειοδότησης αντίστοιχο με πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Λισαβόνα.



Σύμφωνα με πληροφορίες κυβερνητικοί παράγοντες είχαν χθες συνάντηση στην Αθήνα με κορυφαία στελέχη της Airbnb, τα οποία ενημερώθηκαν ότι το νέο πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ρυθμίσεις θα είναι πάντως στοχευμένες και θα εφαρμόζονται μόνο στις περιοχές με αποδεδειγμένα υψηλό κορεσμό, χωρίς να αποκλείεται η προσθήκη νέων ζωνών στην Αθήνα αλλά και αλλού στην επικράτεια καθώς περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, η Χαλκιδική αλλά και νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος δέχονται μεγάλη πίεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.