Εκτενείς είναι και πάλι οι αναφορές των γαλλικών μέσων ενημέρωσης στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία που επέτρεψε στη χώρα μας την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, που είχε λάβει το 2010 από τη Γαλλία. Μάλιστα η γαλλική «L'Express», χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά γνωστό μύθο του Αισώπου, προκειμένου να αντιπαραθέσει το οξύ πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, με τις διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών, τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα και το αρνητικό κλίμα στις αγορές εναντίον της, με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της δανειοληπτικής της ικανότητας.

Αντιστροφή ρόλων

Συγκεκριμένα, υπό τον τίτλο «Προϋπολογισμός: Όταν η Ελλάδα έρχεται να σώσει τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας», η εφημερίδα, γράφει: «Ο τζίτζικας κατέληξε να δανείζει τον μέρμηγκα» κάνοντας λόγο για αντιστροφή ρόλων ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς η Αθήνα, άλλοτε σύμβολο αναξιοπιστίας και ανησυχίας για τους Ευρωπαίους γείτονές της, αποπλήρωσε πρόωρα 1,1 δις ευρώ προς το Παρίσι, και ανέδειξε μια οικονομία που έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της και θεωρείται πλέον ασφαλέστερος δανειολήπτης.

«Και δεν είναι η πρώτη φορά», συνεχίζει η εφημερίδα: «Το 2023, η Ελλάδα είχε ήδη αποπληρώσει 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ για τις δόσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2024-2025, και το 2024 αποπλήρωσε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις δόσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2026-2028. Σήμερα, η Αθήνα εξακολουθεί να οφείλει στο Παρίσι 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2041».

Και ενώ η ελληνική οικονομία μοιάζει να πορεύεται με καλύτερη προοπτική, από την άλλη πλευρά, η Γαλλία είναι αυτή που τώρα ανησυχεί τους Ευρωπαίους γείτονές της, έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη και παραμένει παγιδευμένη σε οικονομικό αδιέξοδο, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι το χρέος της θα αυξηθεί.

«Ένα σημάδι αποκατάστασης της οικονομικής υγείας της Ελλάδας αποτελεί το ποσό που επιστρέφεται στο Παρίσι και καλύπτει το κεφάλαιο που έπρεπε να επιστραφεί μεταξύ 2033 και 2041», επισημαίνει η «L'Express».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης την ερώτηση που έθεσε στην Εθνοσυνέλευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σχέδιο του προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών και γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού Φιλίπ Ζουβέν προς την αρμόδια υπουργό Αμελί ντε Μοντσαλέν για το αν «μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το ελληνικό παράδειγμα».

Η ανατροπή της Αθήνας

Άρθρο υπό τον τίτλο «Με ποιο τίμημα αποπληρώνει η Ελλάδα τα δισεκατομμύρια που της δάνεισε η Γαλλία;», δημοσιεύει η ιστοσελίδα 20minutes.fr.

Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για μια Ελλάδα που «κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση δραστικά μέσα σε λίγα χρόνια» και «έχει κάνει ανατροπή, έχει αλλάξει».

«Η Ελλάδα έμαθε να εισπράττει φόρους, κάτι που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν καθόλου καλά. Οι φόροι έχουν αυξηθεί και έχουν δημιουργηθεί νέοι», επισήμανε η ακαδημαϊκός Ζοέλ Νταλέγκ, λέκτορας στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών (INALCO), με εξειδίκευση στη σύγχρονη Ελλάδα, μιλώντας στην ιστοσελίδα.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιεύει στοιχεία που ικανοποιούν τους πιστωτές και τους διεθνείς θεσμούς, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική πολιτική του αποδίδει», είπε, συμπληρώνοντας ωστόσο, ότι η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική έχει επίπτωση στα εισοδήματα των πολιτών και πως η ελληνική οικονομία συνεχίζει να έχει μεγάλη εξάρτηση από τομείς όπως ο τουρισμός.

Δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί στις προειδοποιήσεις που εξαπέλυε η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, το 2010 «ούτε ένα ευρώ για τους Έλληνες», τονίζοντας ότι πρέπει να τεθεί τέλος στις επιθέσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατά της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.