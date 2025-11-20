Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των προηγούμενων συνεδριάσεων, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 47,03 μονάδων (+0,10%), στις 46.138,77 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 131,38 μονάδων (+0,59%), στις 22.564,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,84 μονάδων (+0,38%), στις 6.642,16 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

