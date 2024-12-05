Καλάθι Χριστουγέννων: Πότε ξεκινάει και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει

Η πρωτοβουλία «Καλάθι του νοικοκυριού» επεκτείνεται για την προσεχή εορταστική περίοδο με το «Καλάθι των Χριστουγέννων», το οποίο φέτος θα περιλαμβάνει 6 επιπρόσθετες κατηγορίες προϊόντων που είναι απαραίτητα για το τραπέζι των εορτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» μπαίνει το αρνί, το κατσίκι και η γαλοπούλα, καθώς και το τσουρέκι, η βασιλόπιτα και η σοκολάτα.

Οι τιμές στα προϊόντα του καλαθιού αναμένεται να είναι από τις καλύτερες της αγοράς και - στις περισσότερες περιπτώσεις - σε τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τις περσινές.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» ξεκινά την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 3 Ιανουαρίου 2025.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.