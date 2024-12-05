Μια ημέρα προθεσμία έχουν οι δικαιούχοι για να υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, καθώς η προθεσμία λήγει αύριο, στις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν την προκαταβολή, που φτάνει το 60% του επιδόματος, έως τις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη δόση του ποσού αναμένεται να καταβληθεί τον Απρίλιο του 2025.

Σημειώνεται πως το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 ευρώ έως 1.200 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα:

Έως και 16.000 ευρώ, θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τους άγαμους.

Έως και 24.000 ευρώ, θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τους έγγαμους.

Σημειώνεται πως το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για τις οικογένειες με παιδιά.

Το εισοδηματικό όριο για ένα νοικοκυριό με 1 παιδί θα πρέπει να ανέρχεται στα 29.000 ευρώ, για ένα νοικοκυριό με 2 παιδιά θα πρέπει να είναι στα 34.000 ευρώ και για ένα νοικοκυριό με 3 παιδιά το κριτήριο του εισοδήματος στα 39.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

