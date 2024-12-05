Χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει νέο επικεφαλής της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, της SEC, αφού αναλάβει την εξουσία, τον Ρεπουμπλικάνο δικηγόρο Πολ Άτκινς, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένα δημόσια υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων.

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 100.000 δολαρίων, ένα ορόσημο που χαιρετίζεται από τους φίλους των κρυπτονομισμάτων ως η «ώρα της ενηλικίωσης».

Ο Πολ Άτκινς - αν και έχει εκφραστεί δημόσια εναντίον της χρήσης κρυπτονομισμάτων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, τάσσεται υπέρ της ευρύτερης ανάπτυξης τους. Μάλιστα, η στάση του είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτή του απερχόμενου προέδρου της SEC Γκένσλερ, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από κύμα καταστολής σε βάρος παραγόντων των ψηφιακών νομισμάτων, που κατηγορήθηκαν πως ενεργούσαν παράνομα.

Πέρυσι επέκρινε δημόσια αξιωματούχους της SEC, λέγοντας πως θα όφειλαν να «διευκολύνουν περισσότερο» τις εταιρείες που δημιούργησαν ή διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα, επιχειρηματολογώντας πως τις διώχνουν από την αμερικανική αγορά.

«Ο Πολ έχει αποδεδειγμένη έφεση προς ρυθμιστικό πλαίσιο με κοινή λογική», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Πιστεύει σε χρηματοοικονομικές αγορές ισχυρές και καινοτόμες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών», συνέχισε. «Αναγνωρίζει πως οι ψηφιακοί πόροι είναι κρίσιμοι προκειμένου η Αμερική να αποκτήσει περισσότερο μεγαλείο παρά ποτέ», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής μοντέλου»

Η πορεία του Bitcoin στη Wall Street έχει δημιουργήσει εκατομμυριούχους, θεμελιώνοντας την έννοια της «αποκεντρωμένης χρηματοδότησης» σε μια ασταθή και συχνά αμφιλεγόμενη περίοδο από τη δημιουργία του πριν από 16 χρόνια.

Η αξία του έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος και έχει αυξηθεί περισσότερο από 50% τις τέσσερις εβδομάδες από τη σαρωτική εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είδε επίσης ένα πλήθος βουλευτών υπέρ των κρυπτονομισμάτων που εξελέγησαν στο Κογκρέσο.

Μόλις έσπασε τα 100.000 δολάρια το πρωί της Πέμπτης, σύντομα ξεπέρασε τα 103.000 δολάρια, φτάνοντας μέχρι και τα 103.335 δολάρια.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής μοντέλου», δήλωσε ο Mike Novogratz, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κρυπτογράφησης Galaxy Digital.

«Το Bitcoin και ολόκληρο το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται μια ανάσα από την είσοδο στο χρηματοπιστωτικό ρεύμα, με αυτή τη δυναμική να τροφοδοτείται από τη θεσμική υιοθέτηση προς μια σαφέστερη ρυθμιστική πορεία».

Πηγή: skai.gr

