Το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 100.000 δολαρίων, ένα ορόσημο που χαιρετίζεται από τους φίλους των κρυπτονομισμάτων ως η «ώρα της ενηλικίωσης», τη στιγμή που οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια φιλική κυβέρνηση των ΗΠΑ, ελπίζοντας να εδραιώσει τη θέση των κρυπτονομισμάτων στις χρηματοπιστωτικές.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόφαση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ονομάσει φίλα προσκείμενο στα κρυπτονομίσματα δικηγόρο επόμενο επικεφαλής της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πορεία του Bitcoin στη Wall Street έχει δημιουργήσει εκατομμυριούχους, θεμελιώνοντας την έννοια της «αποκεντρωμένης χρηματοδότησης» σε μια ασταθή και συχνά αμφιλεγόμενη περίοδο από τη δημιουργία του πριν από 16 χρόνια.

Η αξία του έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος και έχει αυξηθεί περισσότερο από 50% τις τέσσερις εβδομάδες από τη σαρωτική εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είδε επίσης ένα πλήθος βουλευτών υπέρ των κρυπτονομισμάτων που εξελέγησαν στο Κογκρέσο.

Μόλις έσπασε τα 100.000 δολάρια το πρωί της Πέμπτης, σύντομα ξεπέρασε τα 103.000 δολάρια, φτάνοντας μέχρι και τα 103.335 δολάρια.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής μοντέλου», δήλωσε ο Mike Novogratz, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κρυπτογράφησης Galaxy Digital.

«Το Bitcoin και ολόκληρο το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται μια ανάσα από την είσοδο στο χρηματοπιστωτικό ρεύμα, με αυτή τη δυναμική να τροφοδοτείται από τη θεσμική υιοθέτηση προς μια σαφέστερη ρυθμιστική πορεία».

Ποιος είναι ο Πολ Άτκινς, ο νέος επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την πρόθεσή του να ονομάσει, αφού αναλάβει την εξουσία, τον Ρεπουμπλικάνο δικηγόρο Πολ Άτκινς, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένα δημόσια υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων, νέο επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, της SEC.

Πρώην επίτροπος της ανεξάρτητης αρχής από το 2002 ως το 2008, επί των ημερών της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, ο Πολ Άτκινς θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό Γκάρι Γκένσλερ, που ανήγγειλε την παραίτησή του στα τέλη του Νοεμβρίου, μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι το τρέχον διάστημα διευθύνων σύμβουλος εταιρείας συμβούλων και διαχείρισης οικονομικών κινδύνων, της Patomak Global Partners, και σύμβουλος του Digital Chamber, οργανισμού προώθησης της τεχνολογίας blockchain, στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα.

Αν και έχει εκφραστεί δημόσια εναντίον της χρήσης κρυπτονομισμάτων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, τάσσεται υπέρ της ευρύτερης ανάπτυξης του τομέα.

Η στάση του είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτή του απερχόμενου προέδρου της SEC Γκένσλερ, που σημαδεύτηκε από κύμα καταστολής σε βάρος παραγόντων των ψηφιακών νομισμάτων, που κατηγορήθηκαν πως ενεργούσαν παράνομα.

Ο κ. Άτκινς έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της αυστηρής τήρησης της εντολής τους από πλευράς των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών και ειδικά της SEC, θέση που έρχεται σε αντίθεση με την πολύ πιο παρεμβατική πολιτική της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Πέρυσι επέκρινε δημόσια αξιωματούχους της SEC, λέγοντας πως θα όφειλαν να «διευκολύνουν περισσότερο» τις εταιρείες που δημιούργησαν ή διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα, επιχειρηματολογώντας πως τις διώχνουν από την αμερικανική αγορά.

«Ο Πολ έχει αποδεδειγμένη έφεση προς ρυθμιστικό πλαίσιο με κοινή λογική», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Πιστεύει σε χρηματοοικονομικές αγορές ισχυρές και καινοτόμες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών», συνέχισε. «Αναγνωρίζει πως οι ψηφιακοί πόροι είναι κρίσιμοι προκειμένου η Αμερική να αποκτήσει περισσότερο μεγαλείο παρά ποτέ», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

Πηγή: skai.gr

